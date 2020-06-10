結構性存款急增 銀保監要求降規模

企業發債賺2厘息差

結構性存款含有期權成分，存款息率與利率、匯率和指數等目標掛鈎，若資產表現達標可得到較高利率。彭博社引述數據表示，結構性存款收益率在今年年初約為4厘，至4月時增至5厘，而信用評級3A的企業發行6個月票據，資金成本只需要2厘，存入結構性存款可獲2厘的利差。

結構性存款連續4個月增長，企業是主要增長來源，首4個月增長了2.01萬億元至7.43萬億元，相對個人則只增長5300億元至4.71萬億元。總理李克強在政府工作報告提出，解決融資問題同時，需加強防止資金空轉套利。人行在3月時公布規定，將結構性存款的保證利率納入銀行自律管理，上周市傳人行亦要求銀行減低結構性存款的收益率和發行量。

ING大中華經濟師彭藹嬈表示，一些企業借取資金後，在工程開始前存入結構性存款，限制結構性存款目的是要企業將貸款用於實體經濟。廣義貨幣（M2）供應量今年增速加快，按年增長由去年底的8.7%，增至4月的11.1%，彭藹嬈認為即使監管機構減少資金經結構性存款套利，但銀行有需要增加存款以支持貸款增長，因此不會影響M2的增速。

一旦減少結構性存款，會對中小型銀行的存款來源影響較大，4月底中小型銀行結構性存款佔存款總額8.53%，高於大型銀行的4.49%。此外，結構性存款含有期權投資，付出的高息未必是全數由銀行承擔，同時也有機會給付較低的利率，若全數轉為一般存款，或會壓縮銀行的利潤。