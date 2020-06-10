投資還視乎個別企業作風

【明報專訊】證監會對房地產信託守則，提出新的修訂建議，方便房託可以增加彈性，參與投資物業少數權益投資，可以購入地盤自行發展收租物業長期持有，甚至提高負債比率，增加投資彈性。一向以來，房託予人印象屬於收租及保守的投資項目，就算證監會的建議落實，投資者將來在看待房託時，需否調整或改變心態，很視乎房託本身的營運策略，及每個投資周期的情况。
翻查資料，自證監會於2014年首次修訂房託守則，至今6年時間，只有領展（0823）落實收購地盤，與南豐合作發展觀塘建成海濱匯，並且作出海外投資。另只有個別房託如陽光房地產（0435）等，參與債券投資作為庫務管理手段。行使新例去落實新營運策略者只屬鳳毛麟角。
僅領展涉足地盤發展項目
隨著經濟下行，領展在2019年度業績，已因應手上收租組合估值大跌252.72億元，面對負債率拉高的局面，所幸是本港房託的負債率一般多為一成至二成多，仍有足夠緩衝空間。新例或有助房託面對逆市，在管理負債率時增加彈性。
另外，容許參與投資物業少數權益，或有助房託面對大型項目收購時可先以小股東形式參與。新建議或為投資者將來在參與房託投資帶來新視野，但是房託會否善用新例，仍需視乎房託本身投資策略而定。