證監擬放寬房託投資限制 准投資少數權益物業及開發中項目

明報記者 陳偉燊

證監會昨日提出，容許房託在投資收租物業時，參與持有少數權益，但是連同物業發展項目及其他非核心投資等，不得超過總資產的25%。

證監會同時亦提議，讓房託參與發展項目時，可超過現時所定限於資產總值10%的門檻，但連同其他非租金收入項目不可高於25%。

該會亦提出，可容許房託提高借款總額，由現時佔資產總額最多45%，提高至50%；另其將房託關連人士交易及須予公布的交易，可與上市規則的規定大致看齊，及在增聘估值師應對總估值師出現利益衝突方面，給予房託彈性。

新建議將諮詢兩個月

證監會在2014年修訂了房託守則，增加了房託的投資彈性，近年只有領展較積極呼應新例的轉變，落實參與發展收租物業，依該公司2019年度年報所示，待完成的海濱匯項目，只佔整體物業估值約5.17%。同時在多家房託中，鮮見大比例借貸的情況。一般房託大抵維持九成的派送比例，房託能夠落實關連交易的案例，只有泓富（0808）收購觀塘創富街九號物業等少數例子，能夠成功得到落實。在港房託很多時相對投資上較保守，亦寧願善用借貸用作日常營運、物業增值及維修等，手頭現金相對較少變得非常普遍。

在擴大物業組合方面，房託很多時透過將手上物業出售套現，換馬居多，策略上相對保守。新的房託上市亦買少見少。

歐達禮：增房託投資靈活性

證監會行政總裁歐達禮表示，更新有關制度將使房託在投資時享有更大靈活性，從而加強香港作為房託上市地的優勢，並在確保投資者獲得保障的同時，促進香港房地產投資信託基金市場的長遠發展。

領展則回應稱，房託為包括捐贈基金、強積金及退休基金等長期投資提供穩定的收入，其歡迎證監會修訂守則，支持香港房託市場的進一步發展。其將仔細研究建議，並考慮在適當時候提交回應。