恒指破橫行區 夜期又失守25000

許長泰：中美關係緊張 調整風險升溫

外圍做好，恒指昨日乘勢突破二萬五，午後曾一度高見25,253點，收市升280點報25,057點，一度完全收復3月11至12日的下跌裂口（24,657點至25,140點）（見圖），且升穿了近兩個月的橫行區頂部，連升7日，累升2095點。國指昨升112點，收報10,121點；主板成交1242億元。本地股續領漲，九倉置業（1997）升5.74%，為昨日升幅最大藍籌；領展（0823）及港鐵（0066）分別升3.63%及3.52%。重磅股騰訊（0700）升0.88%，收報433.8元；友邦保險（1299）升2.7%，收報74.2元；匯控（0005）則跌1.59%，收報40.35元。

摩根資產管理許長泰認為，目前美股升市反映各國央行措施有效挽回信心，市場風險胃納反彈，但由於經濟數據尚未恢復疫情前水平，且疫情亦尚有第二波爆發的可能，加上中美關係緊張，經濟復蘇步伐或持續受壓，市場升勢雖有機會再延續數周，但若市况持續反映經濟急速復蘇，調整的風險將會上升。

譚朗蔚：留意24800點分水嶺

富昌證券聯席董事譚朗蔚表示，24,800點將為恒指分水嶺，若短期跌穿該水平意味着將重返悶局；相反則繼續維持突破，不過疫情影響未除，現階段宜留意美股走勢。

港匯兩觸強方保證 金管局再沽56億港元

港匯昨再度觸發強方兌換保證7.75，金管局兩度入市沽出55.96億港元，6月11日本港銀行體系總結餘將升至1157.49億元。金管局在6月以來，已先後7次向市場注資，總共向銀行業注入210.2億元。截至昨晚10時半，港元兌美元報7.7500，持續觸及強方兌換保證水平。