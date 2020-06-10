去年收購北京西瓜 涉多項不尋常交易

雲遊去年以1.5億元（人民幣，下同）收購近七成股權的北京西瓜互娛，更顯示問題重重。現時「北京西瓜」業績併入雲遊財報。根據5月調查報告，「北京西瓜」有多項不尋常交易，例如去年6月，該公司VR門店有112萬元的交易額屬非登記會員支付，而公司無此部分客戶的聯絡資料。在7月，公司系統又錄得115萬元的大額交易，惟部分充值交易的發生時間，卻是門店的非營業時間。

94萬元加盟收入 僅1加盟商實際支付

此外，公司系統亦曾錄得783萬元的大額退款交易，但VR遊戲業務出現大額退款則並不常見，經查詢後，員工則稱是「系統錯誤」，至今無法找到有關充值記錄。調查又發現，去年下半年有300萬元的充值消費是由公司的員工進行，「北京西瓜」因此確認272萬元收入。加盟收入方面，公司去年下半年錄94萬元加盟收入，調查發現僅1名加盟商實際支付加盟費，其他加盟商均懷疑與公司前主席李魯一有關聯。