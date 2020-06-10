羅兵咸炮轟雲遊多疑團未解 上月遭「高調」罷免 被指「無止境索資料」

明報記者 馬迪帆

羅兵咸於信中指控雲遊去年「存在重大潛在管治及內部監控問題」。而其指控的核心人物，則是公司前主席李魯一。李魯一去年4月開始出任雲遊首席運營官。她早年曾在空中網擔任高層，而公司中期報告顯示，空中集團為雲遊主要股東。至去年9月開始出任主席及首席執行官。不過上任不足一年，李魯一擔任法人代表的借貸公司「北京海投匯」遭警方查封，她更一度失聯。

多項可疑交易 被指與前主席有關

雖然李魯一現時已辭去雲遊所有職位，但羅兵咸指出，公司去年多項可疑交易可能與其有關，部分亦牽涉借貸平台「海投匯」，甚至股東空中集團。羅兵咸指出，雲遊旗下的網絡貸款業務，有兩項合計3970萬元（人民幣，下同）貸款全數撇帳，但根據該行調查，借款人疑與「海投匯」有關，惟雲遊未能解釋。

另一重大指控，是公司於去年6月收購的虛擬實境（VR）遊戲業務。該業務由子公司「北京西瓜」營運，一直由李魯一管理。惟羅兵咸指出，該公司逾1660萬元收入與實際營運無法核對，而原先確認的1520萬元加盟收入中，有九成其後均遭回撥，懷疑加盟商與李魯一或「海投匯」有關聯（見另文）。

指內地法院已凍結另一前主席3公司股權

羅兵咸信函更首次爆出，今年5月，內地法院已判決將雲遊前主席汪東風持有的3家公司股權凍結。而雲遊正是透過該3家公司進行遊戲及貸款業務。惟截至昨日，雲遊並未有就此事刊登公告。羅兵咸指出，核數師是通過自行「網絡搜索」才發現此事，指公司未能處理該行提出的問題。

近期本地上市公司出現不少「DQ」核數師情况（見表3）。信永中和會計師事務所合伙人盧華基表示，公司與核數師一般是需要互相合作的關係，雲遊與羅兵咸此類互相高調開火的個案並不常見。他認為，監管機構有必要嚴肅處理今次個案，因為核數師的職責是在審核過程中提出合理疑問，倘公司一方可以將責任諉過核數師，將會影響日後行業工作水平。