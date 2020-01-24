經濟

香港地產

上月二手居屋成交500宗 1年新高

【明報專訊】自今年4月起，新冠病毒疫情紓緩，二手市場交投回升。反映4月市况的上月份二手居屋買賣合約登記（包括居屋自由市場及第二市場）錄得500宗，總值26.68億元，較4月的398宗及20.47億元，分別上升25.6%及30.3%，並創去年5月的639宗及34.16億元後的12個月新高。

康山單位1068萬沽 創全港居屋紀錄

中原地產研究部高級聯席董事黃良昇指出，數字反映今年4月復活節長假後，二手樓市氣氛轉旺，樓價回穩上升，加上本港疫情逐漸緩和，刺激用家入市，帶動二手居屋交投連升兩個月。他指，上月樓市續旺，二手成交大增，預計今年6月二手居屋買賣登記會繼續向上。以金額計，上月份價值600萬元以上的二手居屋買賣登記宗數錄得最多升幅，錄122宗，按月升62.7%。相反，價值400萬元或以下的買賣登記宗數錄得最大跌幅，上月錄45宗，按月下跌16.7%。

黃續指，鰂魚涌康山花園誕下全港居屋王，位於2座高層F室，以1068萬元易手，打破2018年8月旺角富榮花園17座中層A室單位的1,065.0萬元舊紀錄，創全港居屋成交價新高，並打入歷年二手居屋買賣登記個案十大高價成交榜內。至於上月最多買賣登記宗數的居屋為九龍灣麗晶花園，錄18宗，總值1.02億元；屯門兆康苑錄13宗，位列第二，總值5679.5萬元；黃大仙翠竹花園錄12宗，排名第三位，總值6798.6萬元。

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