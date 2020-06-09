匯璽車位月租8000元 媲美納米樓租金

皇九7樓單位每呎叫價僅高2年前7%

至於商廈租售價格則仍然受壓。中原(工商舖)寫字樓部高級分區營業董事黃海燕表示，中環皇后大道中九號7樓04室現正放售，單位面積約2,199方呎，目前以意向呎價約4.8萬元放售，涉總價逾1.05億元，現已交吉。翻查資料顯示，上述單位2018年時進行董事轉換，當年有指物業以呎價4.5萬元、即9895.5萬元易手，當時呎價為該廈次高，換言之，現時放售價較2年前購入價僅高出不足7%。項目同時以每平方呎約57元招租，月租約12.5萬元。

另消息指出，資深舖位投資者李耀華持有的荃灣海壩街102地下舖位，面積約600方呎，剛以約2,350萬元售出，呎價約3.9萬元，李耀華2011年1.05億元購入海壩街一個面積約2700方呎舖位，並分拆出租，當時呎價約3.88萬元，現時成交呎價與當年購入價相若。