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匯璽車位月租8000元 媲美納米樓租金

【明報專訊】南昌站匯璽車位供不應求，以致屋苑車位租金在疫市下不跌反升，最新有車位以8000元租出，價格媲美市區納米單位月租水平。美聯分行營業經理黃永財表示，匯璽B1層一個車位最新以8000元租出，做價為屋苑車位新高，亦較兩個月前約7000元升逾14%。資料顯示，九龍城AVA55低層B室，實用166方呎，曾於今年4月以8000元租出，意味上述匯璽車位租金，約等同一個市區開放式單位的租金。車位業主去年以約370萬元購入車位，租金回報2.6厘。

皇九7樓單位每呎叫價僅高2年前7%

至於商廈租售價格則仍然受壓。中原(工商舖)寫字樓部高級分區營業董事黃海燕表示，中環皇后大道中九號7樓04室現正放售，單位面積約2,199方呎，目前以意向呎價約4.8萬元放售，涉總價逾1.05億元，現已交吉。翻查資料顯示，上述單位2018年時進行董事轉換，當年有指物業以呎價4.5萬元、即9895.5萬元易手，當時呎價為該廈次高，換言之，現時放售價較2年前購入價僅高出不足7%。項目同時以每平方呎約57元招租，月租約12.5萬元。

另消息指出，資深舖位投資者李耀華持有的荃灣海壩街102地下舖位，面積約600方呎，剛以約2,350萬元售出，呎價約3.9萬元，李耀華2011年1.05億元購入海壩街一個面積約2700方呎舖位，並分拆出租，當時呎價約3.88萬元，現時成交呎價與當年購入價相若。

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