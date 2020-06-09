經濟

香港地產

去年港樓價均價逼千萬 貴絕全球

【明報專訊】雖然去年下半年本港經歷社會運動，但樓價持續高企，世邦魏理仕(CBRE)發表最新全球生活報告，香港2019年平均樓價達125.4萬美元（約978萬港元），繼續高踞全球首位。雖然現時香港再要面對「港區國安法」帶來的問題，但有業界指，業主減價情况比新冠肺炎時少，反映業主仍對樓市有信心。

較第二位慕尼黑高25%

據上述全球生活報告統計全港約264個住宅物業，2019年平均樓價為125.4萬美元（約978萬港元），比2018年全港約257萬個住宅物業平均樓價123.5萬美元(約963萬港元)高出約1.55%，蟬聯全球房價最高城市榜首。此外，香港去年平均樓價亦比第二位德國慕尼黑高出約25%。

不過，由於2019年本港住宅物業平均面積為631方呎，比起2018年的591方呎為大，令全港住宅平均呎價，由2018年的2091美元（約16309港元）下跌近5%至2019年的1987美元（約15499港元）。

事實上，參考本港兩大樓價指數，包括差估署公布的官方樓價指數，以及中原城市領先指數CCL，雖然去年下半年香港樓市受到反修例事件而出現調整，但總計全年，兩大指數分別仍錄得約5%及2%的升幅。不過，今次世邦魏理仕公布之數字，仍未反映今年發生的新冠肺炎疫情，以及「港區國安法」所帶來的影響。

世邦魏理仕：未反映疫情國安法影響

至於全球房價最高城市第二位，則為首次被納入報告的德國城市慕尼黑奪得，該城市2019年平均樓價為100萬美元 （約780萬港元），至於2018年為亞軍的新加坡，2019年則退守至第3名，平均樓價為91.6萬美元 （約714萬港元）。

2019年全球住宅價格最高的十大城市繼續有一半位於亞洲，除第一名的香港及第三名的新加坡外，上海、深圳繼續分列第4、第5，北京則上升3位，由2018年的第9位升至2019年的第6位。

事實上，「港區國安法」雖為本港樓高再帶來不明朗因素，但美聯物業董事張子存指，據該公司資料顯示，「港區國安法」於5月22日公布後至6月3日（約13日），網站錄得的減價盤數量比例佔約3.2%，比未公布前約2.1%略為增加，反映「港區國安法」對樓市的影響不大。

上 / 下一篇新聞

京東首日招股超購25倍 網易2300億未解凍 料散戶周三「接力」認購
京東首日招股超購25倍 網易2300億未解凍 料散戶周三「接力」認購
金科傳拆物管港上市
金科傳拆物管港上市
港匯兩觸強方保證 金管局沽57億港元
港匯兩觸強方保證 金管局沽57億港元
英報引述杜嘉祺：英若禁華為 匯控恐遭內地報復
英報引述杜嘉祺：英若禁華為 匯控恐遭內地報復
港若失一國兩制 標普：將重審評級
港若失一國兩制 標普：將重審評級
Folli Follie港全線結業 遣散逾60員工 母公司第二大股東為復星
Folli Follie港全線結業 遣散逾60員工 母公司第二大股東為復星
恒指6連升 新經濟股捱沽
恒指6連升 新經濟股捱沽
HMV清盤人入稟 要求蕭定一回水逾300萬
HMV清盤人入稟 要求蕭定一回水逾300萬
恒地李家誠：住宅需求仍大
恒地李家誠：住宅需求仍大
平保前副董事長 任匯川過檔騰訊
平保前副董事長 任匯川過檔騰訊
國泰港龍傳只保留內地線 或大換血
國泰港龍傳只保留內地線 或大換血
內地汽車銷售 疫情以來首升
內地汽車銷售 疫情以來首升
Webb患癌停深度調查 有需要仍會發聲 「加油」贈港人
Webb患癌停深度調查 有需要仍會發聲 「加油」贈港人
英美兩大藥廠研合併 俱研新冠疫苗 市值逾1.8萬億全球最大
英美兩大藥廠研合併 俱研新冠疫苗 市值逾1.8萬億全球最大
油價先升後倒跌逾3％
油價先升後倒跌逾3％
英國石油擬裁員14% 高管職位減1/3
英國石油擬裁員14% 高管職位減1/3
陳茂峰：中國特色金融中心 以中國為主體
陳茂峰：中國特色金融中心 以中國為主體
張兆聰：炒經濟復蘇 太航投機買入
張兆聰：炒經濟復蘇 太航投機買入
陸振球：經濟重啟 資源股留意江西銅
陸振球：經濟重啟 資源股留意江西銅
薛偉傑：蝗災又至 或重創多國農業
薛偉傑：蝗災又至 或重創多國農業
技術取勝：周生生逼9元阻力後回順
技術取勝：周生生逼9元阻力後回順
星金管局：港大量走資到新加坡說法不正確
星金管局：港大量走資到新加坡說法不正確
劉思明：強勢股捱沽 落後股受捧
劉思明：強勢股捱沽 落後股受捧
周顯：紳士要巿區有個「竇」
周顯：紳士要巿區有個「竇」
湯文亮：中港台星年輕人看政治
湯文亮：中港台星年輕人看政治
將軍澳本月首周60宗 二手成交跌四成 觀望SEA TO SKY開價 城中駅兩房失守800萬
將軍澳本月首周60宗 二手成交跌四成 觀望SEA TO SKY開價 城中駅兩房失守800萬
SEA TO SKY將推1422伙 逾年半來最大型樓花新盤
SEA TO SKY將推1422伙 逾年半來最大型樓花新盤
匯璽車位月租8000元 媲美納米樓租金
匯璽車位月租8000元 媲美納米樓租金
上月二手居屋成交500宗 1年新高
上月二手居屋成交500宗 1年新高