去年港樓價均價逼千萬 貴絕全球

較第二位慕尼黑高25%

據上述全球生活報告統計全港約264個住宅物業，2019年平均樓價為125.4萬美元（約978萬港元），比2018年全港約257萬個住宅物業平均樓價123.5萬美元(約963萬港元)高出約1.55%，蟬聯全球房價最高城市榜首。此外，香港去年平均樓價亦比第二位德國慕尼黑高出約25%。

不過，由於2019年本港住宅物業平均面積為631方呎，比起2018年的591方呎為大，令全港住宅平均呎價，由2018年的2091美元（約16309港元）下跌近5%至2019年的1987美元（約15499港元）。

事實上，參考本港兩大樓價指數，包括差估署公布的官方樓價指數，以及中原城市領先指數CCL，雖然去年下半年香港樓市受到反修例事件而出現調整，但總計全年，兩大指數分別仍錄得約5%及2%的升幅。不過，今次世邦魏理仕公布之數字，仍未反映今年發生的新冠肺炎疫情，以及「港區國安法」所帶來的影響。

世邦魏理仕：未反映疫情國安法影響

至於全球房價最高城市第二位，則為首次被納入報告的德國城市慕尼黑奪得，該城市2019年平均樓價為100萬美元 （約780萬港元），至於2018年為亞軍的新加坡，2019年則退守至第3名，平均樓價為91.6萬美元 （約714萬港元）。

2019年全球住宅價格最高的十大城市繼續有一半位於亞洲，除第一名的香港及第三名的新加坡外，上海、深圳繼續分列第4、第5，北京則上升3位，由2018年的第9位升至2019年的第6位。

事實上，「港區國安法」雖為本港樓高再帶來不明朗因素，但美聯物業董事張子存指，據該公司資料顯示，「港區國安法」於5月22日公布後至6月3日（約13日），網站錄得的減價盤數量比例佔約3.2%，比未公布前約2.1%略為增加，反映「港區國安法」對樓市的影響不大。