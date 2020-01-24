SEA TO SKY將推1422伙 逾年半來最大型樓花新盤

南豐LP6累售97%單位

樓花期長約20個月的SEA TO SKY，亦是長實繼2017年7月推出、單位總數1436伙的荃灣海之戀‧愛炫美後，該集團近3年來最大型新盤。至於南豐旗下LP6，項目提供的2392伙，2018年9月推出至今已累沽約97%單位。長實地產投資董事郭子威早前已表示，SEA TO SKY本月內大有機會進行首輪銷售。

天晉複式3567萬 實呎2.53萬

SEA TO SKY開售在即，新地(0016)將軍澳天晉亦錄項目今年首宗一手成交，位於6座48樓D室，實用1410方呎另連平台和天台，成交價3567.3萬元、實呎2.53萬元。另新地同系大埔白石角雲滙1期，透過招標連沽5伙，單日吸金近6400萬元，其中5座1樓實用459方呎連平台A5室特色戶，成交價逾931.7萬元、呎價逾2萬元。

皇第複式1.72億沽 實呎6萬

此外，新盤市場昨不乏大額成交，上月曾有標準戶以呎價7.8萬元售出，創今年本港一手分層物業新高呎價紀錄、由資策（0497）泛海（0129）等發展的渣甸山皇第，最新售出5樓及6樓複式B室（連雙車位），成交價1.72億元，單位實用2849方呎，實呎6萬元。市場消息指，上述單位由本地客購入，料不需付三成辣稅。

泛海執行董事關堡林指，皇第今年以來透過招標累沽6伙，累計套現11.8億元。

恒地（0012）旗下西環翰林峰，最新以1196.98萬元售出2座39樓B室，實用331方呎1房戶，實呎逾3.61萬元。另新地天水圍 Wetland Seasons Park第2期錄得首宗撻訂，為18座10樓A1室，屬實用890方呎連平台和天台特色戶，原於5月30日次輪銷售以1457.56萬元售出，買家撻訂料遭沒收5%訂金涉近73萬元。本報統計，主要新盤本月迄今累錄約10宗撻訂。