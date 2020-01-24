將軍澳本月首周60宗 二手成交跌四成 觀望SEA TO SKY開價 城中駅兩房失守800萬

明報記者 張允亭

樓齡約13年的城中駅，新近有2房單位以同類逾一年低價易手。中原高級分區營業董事伍錦基表示，城中駅8座中層E室，實用513方呎，2房間隔，以760萬元沽出，實呎14815元，成交價為屋苑同類單位自去年3月後的新低價，相對屋苑9座同類高層單位較早時錄得的840萬元成交價，低80萬元或逾9%。據悉，由於單位內籠裝修較為殘舊，故原業主願以較低價沽貨。原業主2006年8月255萬元購入自住，持貨14年，帳面仍賺505萬元或兩倍。

新都城佔區內12宗二手成交

同時，利嘉閣分行經理黃金欽指，將軍澳新都城本月首周錄約12宗成交，已是區內較活躍的二手屋苑，其中一宗位於1期5座低層A室，實用526方呎，3房間隔，以824.8萬元成交，實呎15681元，屬近期市價成交；原業主2012年10月以468萬元購入，持貨近8年，帳賺約356.8萬元或76%。

東涌本月首周15宗大跌六成

另一邊廂，同樣被新盤搶去購買力的東涌區二手市場，本月首周僅錄15宗成交，比上月同期的38宗急跌六成。中原分行分區營業經理陳旭明表示，市况好轉下，業主議價空間不大，亦窒礙成交。區內最新一宗成交位於藍天海岸4期3座高層A室，實用749方呎，3房套間隔，最新以980萬元獲新買家承接，實呎13,084元，成交價較同類單位1年前回落約一成。原業主於2010年620萬元買入單位自住，持貨10年，帳面獲利360萬元或約58%。

博康邨未補價實呎首破8000元

此外，公營房屋方面，沙田公屋博康邨則錄得新高價成交個案，未補價實呎首破8000元大關。萬方地產高級客戶經理葉搏麟表示，博康邨8座（博智樓）高層9室，實用面積381方呎，2房間隔，望園景，原業主於本月初於居屋第二市場叫價320萬元放售，在「零議價」下成交，成交實呎8399元，呎價為屋邨同類市場新高。原業主於2002年8月以16萬元（未補地價）購入，持貨近18年，轉手帳面獲利約304萬元，物業升值約19倍。