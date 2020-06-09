湯文亮：中港台星年輕人看政治

我話，大多數內地年輕人以經濟角度來看待政治，換句話說，他們不會和你講純政治，就算閣下與他們講政治，他們都會用經濟角度來回答。台灣年輕人比較踏實，你同佢哋講政治，可以講上三日三夜，不過，大家都只是打一輪嘴炮，最後都沒有結果。

內地人經濟角度看政治

至於香港人，本來只談經濟，不談政治，但在1989年6月之後就有所改變，不但講政治，而且將政治變成一種信仰。

所以，當有人問我831是不是死了很多人，我話「肯定是」，其實，我唔知道是不是，但是知道我改變不到一個人的信仰。

那名仁兄原來是新加坡人，佢話我厚此薄彼，點解唔講新加坡？我話講都冇用，新加坡人如果講其他國家或者地區，尤其是香港，是非常有見地，但如果講新加坡，就隻字不談，否則就很容易惹上官非。

港人從前只看經濟 現政治變信仰

我隨便說說，竟然令到那人非常尷尬，真的不好意思。其實，政治是很奇怪的事，可以令老友反目，家庭失和，但又會令到一些不相識的人變成手足，而事實上是少講為佳，少一個手足好過少一個老友。

紀惠集團行政總裁

[湯文亮 敢說反話]