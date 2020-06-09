周顯：紳士要巿區有個「竇」

如果你的眼力不好，你當然是選擇比較醜的啦，如果你家裏有錢，當然不用選擇富二代啦……只要你明白了自己不需要什麼，那麼，你的選擇會突然多起來。

朋友的最大優勢，是不用固定上班，那麼，她用不着選擇太接近市區的地區。她又有開車，那麼，她也可以選擇交通不方便的。還有，她是單身，不用選太多房間的……

買樓如揀老公 應從最壞條件選起

於是，我給她的建議是「香港最漂亮的地點是大潭，我建議妳買紅山半島，二千零萬元，已經有很好的房子了，而且包車位，還全海景呢！

本來，二千零萬還有很多選擇，例如陽明山莊的最小單位，不過會貴幾百萬，而且沒有海景，距離電力站也太近。九龍站和奧運站選擇也有很多，不過奧運站聽落不夠高級，九龍站太多租客，而且不夠family，單身女仔住，容易給人標籤，始終港島傳統豪宅區，聽落去都大家閨秀，subtle一點。

會景閣和尚匯我都好中意，但女仔住，也有被標籤的感覺。這些市區小單位，始終有點pied-a-terre的感覺，中文應譯為「竇」。一個外國紳士，永遠要在市區有一個pied-a-terre，作為日常歇腳，晚上才回到自己在郊區的家，這是英式紳士的正常活動範圍。至於這個名詞，是胡漢清教我的。

[周顯 投資二三事]