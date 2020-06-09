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張兆聰：炒經濟復蘇 太航投機買入

【明報專訊】恒指昨日高開低走，25,000點得而復失，競價時段勉強收升。新經濟股受壓，美團（3690）、騰訊（0700）逆市下跌，銀行股及內險股支撐大市，匯控（0005）及恒生（0011）分別升1.2％及3.4％，友邦（1299）及中國人壽（2628）則升0.9％及3.3％。另一表現突出的板塊是有色金屬，五礦（1208）飈升10.5％，洛鉬（3993）升2.7％。整體上，資源股較銀行股更為落後，若經濟復蘇的話潛在上升空間更大，相關的太平洋航運（2343）反彈勢頭頗強，可小注投機買入。

美股大漲納指破頂，但技術上已步入超買區，股市愈升更多場外資金入場，風險也在積累中，仍要小心短線出現整固。亞洲股市表現仍佳，僅中港股市先升後顯著回順，新經濟沽壓明顯，微盟（2013）、藥明生物（2269）、平安好醫生（1833）全都跌逾4％。醫療設備股昨表現相對沒那麼差，但走勢佷弱，愛康醫療（1789）3頂不破，有少許像頭肩頂，春立醫療（1858）計劃回A股，股價便衝高後倒跌。

美股超買 小心短線整固

整體上，高升股是炒作主題，投資者策略多跟隨動力。過去兩月股價升勢明顯減弱，現看失守重要支持位例如頸線後，能否快速回升。以往的低位多出現從即日低位顯著回升。但自從大市回暖後，市場對於這些高估值的動力股興趣和參與度都有所減弱。

市場主題是炒經濟復蘇，銀行、地產、資源、化工、手機設備等各類實體經濟股都值得留意。經濟復蘇的核心指標是10年期債息，昨日處於0.92厘，但估計1厘會有阻力非小。因此，炒復蘇要留意個股是否仍有足夠水位。例如銀行股，匯控（0005）昨日已升至保歷加通道頂部，除非能突破或沿着通道頂部而上升，否則短線應會出現整固。個別資源股走勢較強，五礦大升並以貼近全日最高位收市，也徹底升破阻力位1.5元。洛鉬也突破阻力位，但從全日高位回落，出現小型射擊之星。

10年期債息1厘阻力大

炒復蘇股留意「水位」

受到疫情影響，多國封鎖邊境及禁止人口流動，乾散貨運輸需求冰封，太平洋航運也跌至2016年以來的低位。但近日波羅的海指數出現強勁反彈，太航股價也明顯回暖，已連續出現9支陽燭，由0.89元升至昨日的1.18元，升幅達到30％。

疫情對行業打擊甚大，以好望角乾散貨船（Capesize）為例，年初至今每日運費就大跌70％。但亦因為經營環境太惡劣，船東也加速將老舊船隻拆解，今年首季拆解的載重噸位（DWT）就較2019年同期急增95％。疫情對需求的衝擊屬階段性，但拆解了的船隻就無法重投市場，當經濟重啟需求回來，行業供需情况會較疫情前改善。從波羅的海指數來看，近期雖然顯著反彈，但仍處於近5年的偏低水平，若經濟復蘇的話，仍有很大上升空間。

太航9連陽 強勢勝波羅的海指數

要留意，當周期行業轉勢，往往是股價領先於相關產品，例如中海油（0883）早於油價見底和反彈，近期太航走勢亦強於波羅的海指數。當然，乾散貨運輸屬高啤打行業，升跌皆急，但現在回升有勢，行業基本面也改善，會是炒復蘇的一個進取選擇。

[張兆聰 還看今朝]

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