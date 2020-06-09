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經濟
2020年6月9日星期二
技術取勝
投資策略
京東首日招股超購25倍 網易2300億未解凍 料散戶周三「接力」認購
金科傳拆物管港上市
港匯兩觸強方保證 金管局沽57億港元
英報引述杜嘉祺：英若禁華為 匯控恐遭內地報復
港若失一國兩制 標普：將重審評級
Folli Follie港全線結業 遣散逾60員工 母公司第二大股東為復星
恒指6連升 新經濟股捱沽
HMV清盤人入稟 要求蕭定一回水逾300萬
恒地李家誠：住宅需求仍大
平保前副董事長 任匯川過檔騰訊
國泰港龍傳只保留內地線 或大換血
內地汽車銷售 疫情以來首升
Webb患癌停深度調查 有需要仍會發聲 「加油」贈港人
英美兩大藥廠研合併 俱研新冠疫苗 市值逾1.8萬億全球最大
油價先升後倒跌逾3％
英國石油擬裁員14% 高管職位減1/3
陳茂峰：中國特色金融中心 以中國為主體
張兆聰：炒經濟復蘇 太航投機買入
陸振球：經濟重啟 資源股留意江西銅
薛偉傑：蝗災又至 或重創多國農業
技術取勝：周生生逼9元阻力後回順
星金管局：港大量走資到新加坡說法不正確
劉思明：強勢股捱沽 落後股受捧
周顯：紳士要巿區有個「竇」
湯文亮：中港台星年輕人看政治
將軍澳本月首周60宗 二手成交跌四成 觀望SEA TO SKY開價 城中駅兩房失守800萬
SEA TO SKY將推1422伙 逾年半來最大型樓花新盤
去年港樓價均價逼千萬 貴絕全球
匯璽車位月租8000元 媲美納米樓租金
上月二手居屋成交500宗 1年新高
技術取勝：周生生逼9元阻力後回順
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【明報專訊】江西銅8元料有承接（圖）
華虹半導體17元之上整固（圖）
明報記者 劉思明
[技術取勝]
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