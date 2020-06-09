薛偉傑：蝗災又至 或重創多國農業

上星期，巴基斯坦出動8000至9000名士兵配合該國農業部和食品保障部向農田噴灑農藥，某些地區還出動飛機。據巴基斯坦政府6月5日透露，已對5156平方公里受蝗蟲侵襲的地區噴灑農藥。今年的蝗災乃是該國近30年來最嚴重的，大量蝗蟲成群地遷徙，產下的蟲卵密度高達每平方米1000個。

巴基斯坦伊朗出動軍隊滅蝗

聯合國糧食及農業組織估計，今年的蝗災將對巴基斯坦農業造成巨大損失，其中夏季農作物的損失高達約4640億巴基斯坦盧比（約28.9億美元）；小麥和土豆等冬季農作物的損失亦可能達3530億巴基斯坦盧比（約22億美元），合計超過50億美元。無獨有偶，在5月中，伊朗南部7個省份亦被大批蝗蟲入侵，超過20萬公頃的果園和農田受襲，預料受災面積更可能在短期內增至100萬公頃，對當地農業造成數十億美元的損失。伊朗軍方已承諾協助打擊蝗災。印度方面，在5月初就有沙漠蝗群從巴基斯坦飛入，其隊伍長達7公里。到6月初，全國35個邦中已有10多個邦遭蝗蟲入侵。單是拉賈斯坦邦，就大約有9萬公頃的農作物受蝗蟲襲擊。該邦居民達300萬的古城齋浦爾，更有遮天蔽日的蝗群出現。估計這次入侵印度的蝗蟲多達100億隻，乃1993年以來最嚴重。

有見災情嚴重，世界銀行在5月21日已通過，將會撥出5億美元的資助和低息貸款協助多國對抗蝗災，乃歷來最多。其實，早在2月底至3月初，中國就派出專家到巴基斯坦協助制定治蝗方案。由3月9日至4月25日，中國已將3批治蝗物資運到巴基斯坦，共有300噸馬拉硫磷農藥及50部牽引式高效噴霧機。據悉，馬拉硫磷是一種對環境影響較小的農藥，曾經在內地的治蝗工作中發揮重要作用。高效噴霧機則可以由拖拉機牽引移動，其噴灑農藥的射程達到100米，被戲稱為「加農炮」。中國企業還透過網絡，對巴方的技術人員提供遙距培訓。

京派專家助治蝗 嚴防蝗蟲入侵

但從各種迹象看來，這些援助並未收到理想效果。當中有多個原因。首先，上一波沙漠蝗蟲3月份已經在多國產卵。蝗蟲產卵時，會將相當於其身軀兩倍長度的產卵管插入泥土。沙漠蝗蟲每次產卵約90粒。雖然理論上可以用光譜分析方法找出蝗蟲的產卵區，再用化學農藥或生物農藥將之殺絕。但這涉及較高的技術，而且蝗蟲可能產卵的地方太大，很難全面分析。蟲卵在地面之下幾吋深的泥土，要殺滅亦很困難。即使是中國，也無法完全殺滅蝗蟲蟲卵，每年都有局部的蝗災。

今年初的冬季降雨又較多，為蟲卵的孵化提供了有利的氣候條件。沙漠蝗蟲的壽命只有大約3個月，但每隔3個月，就有新一代的蝗蟲成熟兼且準備產卵，其數目是上一代的16至20倍。其次，沙漠蝗群的飛行速度快，每日可以飛行150公里。當巴基斯坦在靠近印度或伊朗邊界的地區噴灑農藥時，蝗群可能會暫時飛入印度或伊朗境內，但一段時間之後又可能飛回來。這種流竄方式，令到滅蝗工作加倍困難。

蝗群會否由印巴侵入中國？幸好，中國與印度、巴基斯坦相鄰的地區，有喜馬拉雅山、青藏高原、昆侖山這些天然屏障，相信絕大部分沙漠蝗蟲都不能飛越這些高海拔的寒冷地區直接進入新疆或西藏。不過，蝗蟲仍然有可能由印度繞道緬甸，再飛入雲南西部，或者由巴基斯坦蔓延至中亞國家，再飛入新疆地區，這是中國不能掉以輕心的。

明報記者 薛偉傑

[薛偉傑 科技觀潮]