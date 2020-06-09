陸振球：經濟重啟 資源股留意江西銅

紫金巨額收購銅企 反映看好銅價

全球重啟經濟，也有利如工業及建建業要採用的銅，銅一向有「銅博士」的稱號，因為銅價往往走前於經濟表現，有預測經濟的作用。昨天紫金礦業（2899）公布，為進一步增加公司資源儲備，提升境內超大型銅礦的供應能力，實現公司可持續發展，集團通過全資子公司西藏紫金擬以現金方式收購藏格集團、藏格控股、中勝礦業、深圳臣方、匯百弘實業持有的巨龍銅業合計50.1%股權，交易價為38.8275億元人民幣。

紫金以巨資收購巨龍銅業逾半權益，自然是看好銅的後巿，事實上，銅的期貨價自3月中見底後逐步回升，形成上升通道並升穿2月低位，9 RSI也高於70，後巿有動力再上。

銅價升亦有利銅股如江西銅（0358），該股昨日以陽燭突破兩個多月的徘徊區，之前成交增加反映有資金在吸納，江西銅的9 RSI同樣高於70，後巿有機會回試9元的阻力。

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