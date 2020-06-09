陳茂峰：中國特色金融中心 以中國為主體

至於香港，經過反修例一役後，中央加強全面管治，特區政府失去自治能力和權力，只能聽命中央。近日特區政府官員的言論，一副勵精圖治模樣，除了為港區國安法鳴鑼開道，更重要是在樹立威權政府形象，穩定大陸（不是香港）人民對香港和中央政府的信心。

網易認購資金 多有大陸背景

上文說過，中央和特區政府相信，單靠中資背景的企業、政府機構和個人的投融資活動，已經足夠養起香港這個金融中心。2001年中國入世（加入世貿組織），是現代中國的轉捩點。之前20年的改革開放，中國只是世界加工廠，民間依然一窮二白。2001年後這20年，民間財富以幾何級數的爆炸式速度累積。今天中資企業和中國公民/移民留存在海外的資金和資產，數量龐大，不可輕視。中央政府寧可（利誘）這些資金留在香港，也不願它們走去美國。

只要中國人民覺得香港是國際金融中心、有法有序，他們就願意把海外資金存放在香港，以及通過香港投資。

後天（11日）開始在香港作第二市場上市的網易（9999），就是現成的例子。網易超額認購360倍、超過37萬投資者申購。這些投資者來自何方？網易已經在美國上市，在香港上市定價折讓有限，上市首日的股價不可能爆升。

按理歐美機構投資者寧可在美國直接買入，坐等超額認購消息推高股價，短期獲利。有理由相信，香港認購網易的機構及個人投資者，多是有大陸背景。

中資銀行將取代傳統英資行

香港股市中國化，是香港蛻變為「中國特色的國際金融中心」的其中一個例子。股市中國化，不單是中資企業市值佔比過半，也不單是中資股份每天成交額過半，更重要的是中資背景的投資資金過半。下一步將是證券市場的持份者由大陸背景的個人/機構居要職。

銀行為百業之母。匯豐銀行坐擁香港銀行業務半壁江山，這個優勢不可能持續。中銀香港（2388）業務規模（資產值和盈利）早已超越恒生銀行（0011），穩居次位。相信在政策扶持下，中銀香港將來會直追匯豐。工銀和建行（0939）的香港附屬銀行，位屬嫡系，也會受惠政策而壯大。加上交銀、招行（3968）、信銀等，這批中資銀行，將會代替傳統英資主導香港銀行業務。至於港資銀行，早就式微。

大灣區發展 加速香港中國化

大灣區發展是香港中國化的另一推手。如果中國入世時開放廣東與香港商業融合，兩地發展會更快、關係更融洽，港資企業有機會壯大。今天時移世易，在港中資企業羽毛已豐，天時地利，成為發展大灣區的最大得益者。將來大灣區的「XX通」（XX可以是存款、貸款、理財、信託、保險、基金、外匯、債券…），都是中資企業與在港附屬公司的囊中物，港資和外資難分一杯羹。大灣區的藍圖，香港只是繼續發揮具中國特色的國際金融中心角色。

有朋友認為，按我分析，說香港淪為中國的經濟殖民地會更為貼切。我說今時今日事事講求政治正確，殖民地這個詞語，是不能隨便用的。

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[陳茂峰博士 峰哥EQ]