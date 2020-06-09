英國石油擬裁員14% 高管職位減1/3

至於零售點員工被納入一線員工的範圍，不在重組範疇內，其薪酬在4月已經上調，從8月起將平均進一步上調5%。

不過，疫情造成的大規模關店後則逐漸退減，蘋果目前繼續推進其重新開放門店的計劃。繼宣布阿聯酋3家門店於昨日重開後，3個歐洲國家的門店也準備開放，其中法國20家蘋果門店將於今日全部重開，當中包括位於香榭麗舍大街、聖日爾曼廣場和大劇院的旗艦店。

蘋果多國重開門店

隨着法國、西班牙、土耳其等地的門店重開，蘋果於美國境外店舖已有七成重開，目前只有巴西、墨西哥、荷蘭、新加坡和英國的蘋果零售店暫未重開。

蘋果已率先於上月初，重開美國愛達荷州、南卡羅來納州，阿拉巴馬州和阿拉斯州當地部分門店。重開後，蘋果規定顧客在進入前進行體溫檢測，並限制進入門店的人數。

蘋果公司雖然多地的門店因疫情而關閉，不過集團截至3月底止第二季銷售額仍然有1%的按年升幅，錄583億美元。

（綜合報道）

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