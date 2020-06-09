油價先升後倒跌逾3％

沙特阿聯酋等傳無意延長減產至7月

據彭博社報道，油組成員國沙特、科威特和阿聯酋預告，無意在6月結束後延續每日118萬桶的自願額外減產協議。油組與盟友上周六透過視像會議達成共識，同意把現行每日減產970萬桶的協議延長至7月底，以穩定油市，而沙特、科威特和阿聯酋則承諾在減產義務外，6月份額外減產每日118萬桶。惟消息人士表示，額外減產不大可能持續到7月，屆時各產油國會按照油組產油配額進行生產。

美年底產油量料只有高峰3/4

由於新冠肺炎疫情令全球很多人不再駕駛汽車和飛機，令原油的需求大幅下降。加上早前不少頁岩油鑽探公司因石油價格跌至負數後決定關閉油井以減產，令油價回升。雖然現在需求有所上升，但仍不及肺炎出現前的水平。總部位於倫敦的分析公司IHS Markit預計，美國年底的油產量每天大約只有1000萬桶，是高峰期的四分之三。

外電報道，儘管不少頁岩油氣公司例如位於西得克薩斯盆地（Permian Basin）的獨立石油和天然氣公司Parsley Energy Inc.和石油天然氣開採及生產公司WPX Energy Inc.都已重新投產，但仍毋阻油價反彈至接近40美元一桶。而這些公司已決定延遲大部分的新鑽探項目。

（綜合報道）

[國際金融]