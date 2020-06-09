經濟
國際金融

油價先升後倒跌逾3％

【明報專訊】油價走勢再度反轉，油組與盟友（OPEC+）日前宣布同意延長減產協議，加上中國需求上升，帶動油價上升，惟有報道指，昨晚包括沙特在內的部分油組（OPEC）國家，6月後不會再延長額外減產，令油價轉跌，美國原油期貨昨晚11時後回軟，報價見每桶38.25美元，下跌3.29%，布蘭特期油亦跌逾3%。

沙特阿聯酋等傳無意延長減產至7月

據彭博社報道，油組成員國沙特、科威特和阿聯酋預告，無意在6月結束後延續每日118萬桶的自願額外減產協議。油組與盟友上周六透過視像會議達成共識，同意把現行每日減產970萬桶的協議延長至7月底，以穩定油市，而沙特、科威特和阿聯酋則承諾在減產義務外，6月份額外減產每日118萬桶。惟消息人士表示，額外減產不大可能持續到7月，屆時各產油國會按照油組產油配額進行生產。

美年底產油量料只有高峰3/4

由於新冠肺炎疫情令全球很多人不再駕駛汽車和飛機，令原油的需求大幅下降。加上早前不少頁岩油鑽探公司因石油價格跌至負數後決定關閉油井以減產，令油價回升。雖然現在需求有所上升，但仍不及肺炎出現前的水平。總部位於倫敦的分析公司IHS Markit預計，美國年底的油產量每天大約只有1000萬桶，是高峰期的四分之三。

外電報道，儘管不少頁岩油氣公司例如位於西得克薩斯盆地（Permian Basin）的獨立石油和天然氣公司Parsley Energy Inc.和石油天然氣開採及生產公司WPX Energy Inc.都已重新投產，但仍毋阻油價反彈至接近40美元一桶。而這些公司已決定延遲大部分的新鑽探項目。

（綜合報道）

[國際金融]

上 / 下一篇新聞

京東首日招股超購25倍 網易2300億未解凍 料散戶周三「接力」認購
京東首日招股超購25倍 網易2300億未解凍 料散戶周三「接力」認購
金科傳拆物管港上市
金科傳拆物管港上市
港匯兩觸強方保證 金管局沽57億港元
港匯兩觸強方保證 金管局沽57億港元
英報引述杜嘉祺：英若禁華為 匯控恐遭內地報復
英報引述杜嘉祺：英若禁華為 匯控恐遭內地報復
港若失一國兩制 標普：將重審評級
港若失一國兩制 標普：將重審評級
Folli Follie港全線結業 遣散逾60員工 母公司第二大股東為復星
Folli Follie港全線結業 遣散逾60員工 母公司第二大股東為復星
恒指6連升 新經濟股捱沽
恒指6連升 新經濟股捱沽
HMV清盤人入稟 要求蕭定一回水逾300萬
HMV清盤人入稟 要求蕭定一回水逾300萬
恒地李家誠：住宅需求仍大
恒地李家誠：住宅需求仍大
平保前副董事長 任匯川過檔騰訊
平保前副董事長 任匯川過檔騰訊
國泰港龍傳只保留內地線 或大換血
國泰港龍傳只保留內地線 或大換血
內地汽車銷售 疫情以來首升
內地汽車銷售 疫情以來首升
Webb患癌停深度調查 有需要仍會發聲 「加油」贈港人
Webb患癌停深度調查 有需要仍會發聲 「加油」贈港人
英美兩大藥廠研合併 俱研新冠疫苗 市值逾1.8萬億全球最大
英美兩大藥廠研合併 俱研新冠疫苗 市值逾1.8萬億全球最大
英國石油擬裁員14% 高管職位減1/3
英國石油擬裁員14% 高管職位減1/3
陳茂峰：中國特色金融中心 以中國為主體
陳茂峰：中國特色金融中心 以中國為主體
張兆聰：炒經濟復蘇 太航投機買入
張兆聰：炒經濟復蘇 太航投機買入
陸振球：經濟重啟 資源股留意江西銅
陸振球：經濟重啟 資源股留意江西銅
薛偉傑：蝗災又至 或重創多國農業
薛偉傑：蝗災又至 或重創多國農業
技術取勝：周生生逼9元阻力後回順
技術取勝：周生生逼9元阻力後回順
星金管局：港大量走資到新加坡說法不正確
星金管局：港大量走資到新加坡說法不正確
劉思明：強勢股捱沽 落後股受捧
劉思明：強勢股捱沽 落後股受捧
周顯：紳士要巿區有個「竇」
周顯：紳士要巿區有個「竇」
湯文亮：中港台星年輕人看政治
湯文亮：中港台星年輕人看政治
將軍澳本月首周60宗 二手成交跌四成 觀望SEA TO SKY開價 城中駅兩房失守800萬
將軍澳本月首周60宗 二手成交跌四成 觀望SEA TO SKY開價 城中駅兩房失守800萬
SEA TO SKY將推1422伙 逾年半來最大型樓花新盤
SEA TO SKY將推1422伙 逾年半來最大型樓花新盤
去年港樓價均價逼千萬 貴絕全球
去年港樓價均價逼千萬 貴絕全球
匯璽車位月租8000元 媲美納米樓租金
匯璽車位月租8000元 媲美納米樓租金
上月二手居屋成交500宗 1年新高
上月二手居屋成交500宗 1年新高