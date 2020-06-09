英美兩大藥廠研合併 俱研新冠疫苗 市值逾1.8萬億全球最大

【明報專訊】外電報道，兩家最有可能成功研究出新冠肺炎疫苗的藥廠或會合併成一家市值逾2300億美元（約1.8萬億港元）的超級藥企。彭博社表示，市值1400億美元（約1.1萬億港元）的英國藥廠阿斯利康（AstraZeneca）已接觸市值960億美元（約7488億港元）的美國生化藥廠吉利德（Gilead Sciences），尋求兩家公司合併。但路透社引述接近阿斯利康消息人士表示，吉利德的抗病毒藥瑞德西韋治療新冠肺炎效果存疑，不值得阿斯利康以千億美元收購。
市場不看好合併，阿斯利康在昨日英國開市早段偏軟，截至昨晚11時，股價下跌2.62%。吉利德的股價未見太大反應，微升0.75%。投資者普遍因應美國逐步重啟經濟，加上油價回軟，仍推動道指早段抽高0.9%，高見27,355點，波音股價亦受惠連升5日，昨晚早段再升近12%，貢獻道指升幅逾半比重。標普500指數升0.12%，納斯達克指數升0.22%。
波音再升近12% 連升5日
彭博社引述知情人士表示，上個月阿斯利康已就合併一事接觸吉利德，但未有開出任何具體條件，吉利德亦與顧問討論了這個方案，但亦未作出任何決定，而兩家公司也未就合併展開正式談判。
而知情人士稱，吉利德目前無很大意願將公司出售或與大型製藥公司合併，而是更願意放在較細規模的收購和合作之上。
知情人士：吉利德屬意細規模合作
就此消息，阿斯利康發言人表示不對傳聞或猜測置評，而吉利德未有回應。阿斯利康是英國上市的最大製藥商，研發包括癌症、心血管疾病等各種藥物，以上周五（5日）收市價計，阿斯利康市值逾1400億美元；至於吉利德主要生產和研發針對愛滋病、肝炎和各類傳染病的藥物，市值約960億美元。換句話說，如果兩家公司真的合併，將會成為一家逾2300億美元市值的巨無霸藥企，超過醫藥巨頭默沙東（Merck）和輝瑞（Pfizer）。
路透社引述接近阿斯利康的消息人士稱，對合併是否可行提出了質疑。消息人士表示，吉利德的抗病毒藥瑞德西韋對治療新冠肺炎效果，並不足以成為阿斯利康斥千億美元進行收購的理由。
花旗：兩國政府難答應合併
阿斯利康目前和牛津大學合作研發新冠疫苗，雖然尚未完成臨牀試驗，但已有20億支的產量保證；吉利德的瑞德西韋則於月初完成第三期臨牀試驗結果。投行花旗認為，兩家藥廠均有機會研究出新冠肺炎疫苗，從政治上考量，英美兩國都應該不會答應合併。