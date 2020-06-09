英美兩大藥廠研合併 俱研新冠疫苗 市值逾1.8萬億全球最大

市場不看好合併，阿斯利康在昨日英國開市早段偏軟，截至昨晚11時，股價下跌2.62%。吉利德的股價未見太大反應，微升0.75%。投資者普遍因應美國逐步重啟經濟，加上油價回軟，仍推動道指早段抽高0.9%，高見27,355點，波音股價亦受惠連升5日，昨晚早段再升近12%，貢獻道指升幅逾半比重。標普500指數升0.12%，納斯達克指數升0.22%。

波音再升近12% 連升5日

彭博社引述知情人士表示，上個月阿斯利康已就合併一事接觸吉利德，但未有開出任何具體條件，吉利德亦與顧問討論了這個方案，但亦未作出任何決定，而兩家公司也未就合併展開正式談判。

而知情人士稱，吉利德目前無很大意願將公司出售或與大型製藥公司合併，而是更願意放在較細規模的收購和合作之上。

知情人士：吉利德屬意細規模合作

就此消息，阿斯利康發言人表示不對傳聞或猜測置評，而吉利德未有回應。阿斯利康是英國上市的最大製藥商，研發包括癌症、心血管疾病等各種藥物，以上周五（5日）收市價計，阿斯利康市值逾1400億美元；至於吉利德主要生產和研發針對愛滋病、肝炎和各類傳染病的藥物，市值約960億美元。換句話說，如果兩家公司真的合併，將會成為一家逾2300億美元市值的巨無霸藥企，超過醫藥巨頭默沙東（Merck）和輝瑞（Pfizer）。

路透社引述接近阿斯利康的消息人士稱，對合併是否可行提出了質疑。消息人士表示，吉利德的抗病毒藥瑞德西韋對治療新冠肺炎效果，並不足以成為阿斯利康斥千億美元進行收購的理由。

花旗：兩國政府難答應合併

阿斯利康目前和牛津大學合作研發新冠疫苗，雖然尚未完成臨牀試驗，但已有20億支的產量保證；吉利德的瑞德西韋則於月初完成第三期臨牀試驗結果。投行花旗認為，兩家藥廠均有機會研究出新冠肺炎疫苗，從政治上考量，英美兩國都應該不會答應合併。

（綜合報道）

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