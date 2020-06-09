Webb患癌停深度調查 有需要仍會發聲 「加油」贈港人

明報記者 馬迪帆

Webb表示，早前一直感受到左手疼痛，本以為是「滑鼠手」，但在磁力共振掃描（MRI）測試後得知脊椎上已生出腫瘤。多次檢測後，他最終確診患前列腺癌，並已經惡性轉移至骨骼。他也不忘幽默，指「幸好大腦的掃描什麼也沒發現，除了我的大腦」。他表示，將全力與癌症鬥爭，為愛妻與兩個孩子活下去，希望可見到兒女進入大學並開始成人生活。

確診前列腺癌 已轉移至骨骼

他表示，前列腺癌雖然一般不會直接縮短人的壽命，但以後不得不重新分配時間，預料也不會再進行花費時間的深度調查，如早年的「謎網50」。當年他在網誌中揭露諸多不能沾手的「老千股」，最終證監及廉署展開調查。

Webb逾20年前創立的資訊網站「Webb-site」，羅列上市公司、持牌人、董事等各類數據，常獲新聞媒體及研究引用。他表示，將會為數據庫尋求一個新址，以方便未來的維護及更新。他表示，希望數據庫可較自己活得更長，持續對公眾免費開放。

Webb一向在網站公開自己的持倉，他幽默指出，「得病也改變不了我對股票的看法」，並指只要自己一日仍有能力，便會繼續自行管理投資組合，直到大限來到，才會交給投資經理管理。現年54歲的Webb，在牛津大學畢業後曾在從事遊戲編寫工作，後來轉戰企業融資，1993年來港工作在投行巴克萊德勝（即巴克萊亞洲）出任董事，其後曾在會德豐（0020）工作，至1998年退出專注網站Webb-site工作，一直為小股東權益發聲，曾任港交所（0388）獨董，至今仍是證監會旗下委員會成員。