經濟

內地汽車銷售 疫情以來首升

【明報專訊】隨着內地疫情緩解，加上各地促消費政策逐步展開，汽車消費需求持續釋放，乘聯會昨公布的最新銷售數據顯示，5月份全國汽車零售160.9萬輛，按年增長1.8%，是今年初出現新冠肺炎疫情以來首次錄得正增長；若扣除去年6月因國五標準汽車清貨的特殊因素，更加是2018年6月內地車市走下坡以來，首次出現按年增長。

累計首5個月，全國汽車零售605.1萬輛，按年下跌26%。乘聯會指出，4月及5月汽車銷售反映出疫情以來汽車銷量谷底回升的良好趨勢。展望6月，各地車展陸續正常舉行，加上各地促消費政策持續推進，汽車銷售將打破往年淡季規律，繼續出現恢復式增長。但乘聯會提醒，去年6月的零售基數極高，這將影響到今年6月的汽車銷售按年增速。新能源車方面，5月新能源汽車銷量7.02萬輛，按年下降25.8%，比起4月增長19.5%。純電動車銷量5.6萬輛，按年跌27%。特斯拉（Tesla）是5月新能源車銷量第一。

汽車股普遍升 吉利升1.7%

昨日汽車股普遍上升，上周五公布5月銷售按年增長的吉利（0175）升1.7%，收報11.96元；同樣5月銷售按年升的東風（0489）亦微升0.2%至5.38元；雖然比亞迪（1211）5月銷情未能扭跌，但亦有1.4%升幅，收報52.5元。

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