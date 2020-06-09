內地汽車銷售 疫情以來首升

累計首5個月，全國汽車零售605.1萬輛，按年下跌26%。乘聯會指出，4月及5月汽車銷售反映出疫情以來汽車銷量谷底回升的良好趨勢。展望6月，各地車展陸續正常舉行，加上各地促消費政策持續推進，汽車銷售將打破往年淡季規律，繼續出現恢復式增長。但乘聯會提醒，去年6月的零售基數極高，這將影響到今年6月的汽車銷售按年增速。新能源車方面，5月新能源汽車銷量7.02萬輛，按年下降25.8%，比起4月增長19.5%。純電動車銷量5.6萬輛，按年跌27%。特斯拉（Tesla）是5月新能源車銷量第一。

汽車股普遍升 吉利升1.7%

昨日汽車股普遍上升，上周五公布5月銷售按年增長的吉利（0175）升1.7%，收報11.96元；同樣5月銷售按年升的東風（0489）亦微升0.2%至5.38元；雖然比亞迪（1211）5月銷情未能扭跌，但亦有1.4%升幅，收報52.5元。