經濟

平保前副董事長 任匯川過檔騰訊

【明報專訊】中國平安（2318）前副董事長任匯川在3月辭任後有新去向，綜合多家內媒報道指出，任匯川上周五（5日）已落實加盟騰訊（0700），出任金融科技高級顧問，參與探索發展互聯網保險業務，實際擔當的職責待定。

騰訊金融科技前身為財付通，是騰訊在2015年9月整合支付、理財、信用等業務成立，提供移動支付與金融服務綜合業務平台。除支付服務、財富管理、證券投資等業務外，亦包括投資眾安保險（6060）、和泰人壽、微民保險代理等保險業務。今年首季，騰訊金融科技與企業服務收入為264.75億元人民幣，按年增長21.5%，佔營收比重為25%。

3月以身體理由辭任職務

年內第二位離任執董

平保早前發出公布，任匯川因為個人身體原因辭任該行執行董事、副董事長職務，任職至5月31日，是繼1月底離職轉投友邦保險（1299）出任首席執行官兼總裁的壽險業務主管李源祥後，平保今年第二位離任的執行董事。

任匯川1992年加入平保，除保險業務外，亦參與該行的金融科技戰略轉型工作。任匯川原任平保總經理，2019年10月接替孫建一出任副董事長，外界曾看好任匯川將是接替董事長馬明哲的人選之一。自任匯川辭任消息公告後，市場已傳他將加盟騰訊，負責整合該公司的金融業務。

上 / 下一篇新聞

京東首日招股超購25倍 網易2300億未解凍 料散戶周三「接力」認購
京東首日招股超購25倍 網易2300億未解凍 料散戶周三「接力」認購
金科傳拆物管港上市
金科傳拆物管港上市
港匯兩觸強方保證 金管局沽57億港元
港匯兩觸強方保證 金管局沽57億港元
英報引述杜嘉祺：英若禁華為 匯控恐遭內地報復
英報引述杜嘉祺：英若禁華為 匯控恐遭內地報復
港若失一國兩制 標普：將重審評級
港若失一國兩制 標普：將重審評級
Folli Follie港全線結業 遣散逾60員工 母公司第二大股東為復星
Folli Follie港全線結業 遣散逾60員工 母公司第二大股東為復星
恒指6連升 新經濟股捱沽
恒指6連升 新經濟股捱沽
HMV清盤人入稟 要求蕭定一回水逾300萬
HMV清盤人入稟 要求蕭定一回水逾300萬
恒地李家誠：住宅需求仍大
恒地李家誠：住宅需求仍大
國泰港龍傳只保留內地線 或大換血
國泰港龍傳只保留內地線 或大換血
內地汽車銷售 疫情以來首升
內地汽車銷售 疫情以來首升
Webb患癌停深度調查 有需要仍會發聲 「加油」贈港人
Webb患癌停深度調查 有需要仍會發聲 「加油」贈港人
英美兩大藥廠研合併 俱研新冠疫苗 市值逾1.8萬億全球最大
英美兩大藥廠研合併 俱研新冠疫苗 市值逾1.8萬億全球最大
油價先升後倒跌逾3％
油價先升後倒跌逾3％
英國石油擬裁員14% 高管職位減1/3
英國石油擬裁員14% 高管職位減1/3
陳茂峰：中國特色金融中心 以中國為主體
陳茂峰：中國特色金融中心 以中國為主體
張兆聰：炒經濟復蘇 太航投機買入
張兆聰：炒經濟復蘇 太航投機買入
陸振球：經濟重啟 資源股留意江西銅
陸振球：經濟重啟 資源股留意江西銅
薛偉傑：蝗災又至 或重創多國農業
薛偉傑：蝗災又至 或重創多國農業
技術取勝：周生生逼9元阻力後回順
技術取勝：周生生逼9元阻力後回順
星金管局：港大量走資到新加坡說法不正確
星金管局：港大量走資到新加坡說法不正確
劉思明：強勢股捱沽 落後股受捧
劉思明：強勢股捱沽 落後股受捧
周顯：紳士要巿區有個「竇」
周顯：紳士要巿區有個「竇」
湯文亮：中港台星年輕人看政治
湯文亮：中港台星年輕人看政治
將軍澳本月首周60宗 二手成交跌四成 觀望SEA TO SKY開價 城中駅兩房失守800萬
將軍澳本月首周60宗 二手成交跌四成 觀望SEA TO SKY開價 城中駅兩房失守800萬
SEA TO SKY將推1422伙 逾年半來最大型樓花新盤
SEA TO SKY將推1422伙 逾年半來最大型樓花新盤
去年港樓價均價逼千萬 貴絕全球
去年港樓價均價逼千萬 貴絕全球
匯璽車位月租8000元 媲美納米樓租金
匯璽車位月租8000元 媲美納米樓租金
上月二手居屋成交500宗 1年新高
上月二手居屋成交500宗 1年新高