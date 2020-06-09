平保前副董事長 任匯川過檔騰訊

騰訊金融科技前身為財付通，是騰訊在2015年9月整合支付、理財、信用等業務成立，提供移動支付與金融服務綜合業務平台。除支付服務、財富管理、證券投資等業務外，亦包括投資眾安保險（6060）、和泰人壽、微民保險代理等保險業務。今年首季，騰訊金融科技與企業服務收入為264.75億元人民幣，按年增長21.5%，佔營收比重為25%。

3月以身體理由辭任職務

年內第二位離任執董

平保早前發出公布，任匯川因為個人身體原因辭任該行執行董事、副董事長職務，任職至5月31日，是繼1月底離職轉投友邦保險（1299）出任首席執行官兼總裁的壽險業務主管李源祥後，平保今年第二位離任的執行董事。

任匯川1992年加入平保，除保險業務外，亦參與該行的金融科技戰略轉型工作。任匯川原任平保總經理，2019年10月接替孫建一出任副董事長，外界曾看好任匯川將是接替董事長馬明哲的人選之一。自任匯川辭任消息公告後，市場已傳他將加盟騰訊，負責整合該公司的金融業務。