恒地李家誠：住宅需求仍大

今年港租金收入下跌一成

李家誠表示，不會就中環IFC出現退租潮作評論，但是他稱，該項目一向以來一有租客退出，即很快有租客洽租，亦有租客打算縮減辦事處面積。李家傑則補充，內地亦因應需要向租戶提供紓困措施，所以租金收入亦減少2000萬元人民幣，整體租務收入減少2%。李家傑稱，內地推動港區國安法，適逢香港目前經歷困難，若沒有安定的環境及穩定的經濟，如何去改善民生都形同白費功夫。他覺得，香港本身有好的基礎，大家要努力珍惜前途。

在開發Life-Lab業務方面，李家傑表示，恒地及旗下煤氣公司（0003）均會參與，並計劃與廠商合作，和有興趣到大灣區發展的年輕人共同一起創業，同時配合煤氣公司在內地的3000萬名客戶，向開發科技人員及創業者提供場景，帶動新科技開發。雖然香港零售市道欠佳，但是李家誠稱，旗下千色店等銷售日常生活用品為主，受經濟影響較小。恒基發展（0097）更擬在中間道開設新超市，元朗的千色店超市亦將會開幕。據本報了解，中間道的超市以新品牌發展，元朗的超市則以UNY命名。他更指出，恒地希望維持穩定派息。他又形容，他父親、即執行董事李兆基身體很好，近期因為疫情關係，多了機會和孫仔孫女玩樂，亦有關心公司事務。