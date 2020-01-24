HMV清盤人入稟 要求蕭定一回水逾300萬

根據入稟狀，案件原告為HMV Marketing Limited（HMV零售）的兩名清盤人徐美玉和黃新強，3名被告依次為鐳射企業，蕭定一和孫立基。翻查資料，蕭定一為鐳射企業的董事。清盤人另指控時任HMV零售董事蕭定一及孫立基涉瀆職、失職及違反信託的董事行為，要求向蕭定一及孫立基追討事件所帶來的損害賠償。

清盤前一月 轉帳款項至鐳射企業

入稟狀指稱，HMV零售於2018年11月19日將302.27萬元轉帳到鐳射企業戶口。原告兩名清盤人要求法院宣布該筆轉帳無效；而作為「HMV零售」董事的蕭定一及孫立基涉瀆職、失職及違反信託的董事行為，要求向蕭定一及孫立基追討事件所帶來的損害賠償及支出。

在2018年12月18日，HMV數碼中國公布HMV零售會進行自願清盤，並委任共同及個別臨時清盤人，清盤原因包括其缺乏償債能力，以及其先前收到多宗欠款訴訟。