經濟

HMV清盤人入稟 要求蕭定一回水逾300萬

【明報專訊】原屬中國創意數碼（8078）旗下、擁有在港HMV門店的「HMV Marketing Limited（HMV零售）」在2018年12月18日被公司分拆並自願清盤，全港7間分店停業。不過兩名清盤人上周五（5日）入稟高等法院，指HMV零售在清盤前一個月，涉嫌將約302.27萬元轉帳至主席蕭定一旗下鐳射企業，要求法庭裁定該轉帳無效，並下令把涉案金額交還給兩名清盤人。

根據入稟狀，案件原告為HMV Marketing Limited（HMV零售）的兩名清盤人徐美玉和黃新強，3名被告依次為鐳射企業，蕭定一和孫立基。翻查資料，蕭定一為鐳射企業的董事。清盤人另指控時任HMV零售董事蕭定一及孫立基涉瀆職、失職及違反信託的董事行為，要求向蕭定一及孫立基追討事件所帶來的損害賠償。

清盤前一月 轉帳款項至鐳射企業

入稟狀指稱，HMV零售於2018年11月19日將302.27萬元轉帳到鐳射企業戶口。原告兩名清盤人要求法院宣布該筆轉帳無效；而作為「HMV零售」董事的蕭定一及孫立基涉瀆職、失職及違反信託的董事行為，要求向蕭定一及孫立基追討事件所帶來的損害賠償及支出。

在2018年12月18日，HMV數碼中國公布HMV零售會進行自願清盤，並委任共同及個別臨時清盤人，清盤原因包括其缺乏償債能力，以及其先前收到多宗欠款訴訟。

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