經濟

恒指6連升 新經濟股捱沽

【明報專訊】美國上周五公布的就業數據好過市場預期，在外圍帶動下，恒指昨日開市不久曾高見25,018點，不過已是全日高位，隨後出現明顯回吐，午後更一度倒跌91點，收市報24,776點，全日微升6點，勉強延續連續6日升勢，成交金額1293億元。雖然恒指在25,100點技術阻力位前回吐，但分析認為投資氣氛利好，港股後市有力突破阻力。

國指收報10,008點，下跌0.57%。北水通過港股通淨流入4.88億元。新經濟股繼續被「輪換」，美團（3690）跌2.64%，騰訊（0700）跌0.97%，微盟（2013）跌4.29%。大型內銀農行（1288）跌2.48%，交行（3328）跌1.61%，建行（0939）跌1.57%。

本地金融股和地產股延續上周強勢，恒生銀行（0011）升3.41%，為表現最佳藍籌，過去6日累計上升18.23%，匯控（0005）升1.24%。京東（9618）昨起招股，港交所（0388）曾創298.8元的逾兩年高位，惟收市倒跌0.48%。長實（1113）再獲高級顧問李嘉誠及主席李澤鉅父子增持，在6月2日至4日，連續3日購入162.85萬股，涉資7079萬元，昨股價微升1.3%；新世界（0017）升1.46%，公司在3月2日及6月1日獲副主席兼行政總裁鄭志剛行使購股權增持，涉資約5553萬元。

分析：港匯強利投資氣氛 有望上試25400點

按3月低位反彈計的黃金分割比率0.5倍計算，恒指將在25143點遇上阻力。駿達資產管理投資策略總監熊麗萍認為，港股上周累升1800點，昨日升幅放軟實屬正常。資金輪換落後的本地股，目前累升不小，再追入的吸引力不大。她認為後市走勢要視乎本地股追落後完結後，近期回調的新經濟股是否可以接力上升，以目前美股強勢加上港匯強勢，利好投資氣氛，預計恒指有望再升穿阻力，上試25,400點（見附圖）。

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