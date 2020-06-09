Folli Follie港全線結業 遣散逾60員工 母公司第二大股東為復星

明報記者 陳偉燊

本報翻查Folli Follie在港經營的主要營運公司FF Group Sourcing Ltd的公司註冊登記資料顯示，公司今年1月16日曾向金田財務抵押資產換取貸款。根據FF Group公布，其持股99.9%的FF Group Sourcing Ltd已於6月5日議決自願清盤，並會委任「清盤王」、德勤中國副主席黎嘉恩及合伙人葉華明為清盤人，確保維持最佳價值、進行持續管理核數及所需要的調查，並令其在亞太區的知識產權得以持續，有關議決為配合集團及國際業務重組。

1月曾向金田財務抵押資產換貸款

據消息人士表示，Folli Follie在港店舖營運所屬的公司本身已是資不抵債，昨日已正式遣散約60名員工及着手結束營運。Folli Follie為國際營運的首飾、手表銷售連鎖店，總部位於希臘，今次將在港業務結束後，位於中國內地、台灣及日本的零售店舖網絡會否亦陸續結業，有待進一步確定。

另外，據《蘋果日報》引述被裁Folli Follie員工指出，稍後公司將安排律師與員工會面，預料會依據勞工法例作出賠償。

現時FF Group大股東為創辦人Dimitris Koutsolioutsos家族，佔股36%；復星佔股16.37%。復星早於2011年5月開始投資FF Group，當時斥資8458.8萬歐元（約7.42億港元）購入FF Group約9.5%股權，及後由於FF Group回購，加上復星間歇增持股份，最後持股增至約16.37%。一般估計復星在FF Group的投資逾1億美元。

遭狙擊銷售點造假 FF Group停牌至今

FF Group由2018年5月停牌至今超過兩年，市值只有3.21億歐元，意味復星手上持股只值5252.77萬歐元（約4.6億港元）。美國對冲機構Quintessential Capital Management曾經發表沽空研究報告，質疑Folli Follie出現銷售點數量造假，尤以亞洲市場最為嚴重，FF Group其後停牌至今。