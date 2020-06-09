港若失一國兩制 標普：將重審評級

「港區國安法」無礙評級

陳錦榮指出，「一國兩制」是香港評級的重要指標，進行評級時從不視香港為內地地方政府，因為香港貨幣政策由金管局自定、有獨立的貨幣與美元掛鈎，以及由特區政府管理儲備，反映香港保持財政獨立，就算引入「港區國安法」，都不會改變以上因素，因此對評級無影響。

他又重申，美國取消香港特殊待遇地位及對香港實施出口限制所帶來的影響甚微，但如果美國不承認港元以及限制兌換美元，這將打擊香港經濟及影響本港外資，該單一因素已足以令標普重新審視香港信貸評級。不過陳錦榮也補充，有為香港評級新增負面展望因素，包括社會不穩及民怨將增加政府管治成本，政府推出新政策將更困難，以及社會不穩下經濟增長亦難以維持過往高增速。

降級風險還看美制裁力度

國際三大評級機構中，只有標普仍未下調香港的主權信貸評級，目前標普給予香港的評級亦是三大機構中最高。標普近月曾接連就下調香港評級釋出信號，包括上月中旬標普主權與國際公共產業融資部副董事尹睿指出，內地經濟轉弱以及社會事件重燃繼續衝擊香港零售行業，而港府動用財政儲備推出多項抗疫措施將進一步削弱未來的信貸實力，令香港被降級風險急升；以及陳錦榮上星期也曾表示，若美國對香港的制裁行動打擊本港金融業，引致經濟顯著向下，最壞情况是對本港經濟增長造成重大影響，則標普或因此要再調低對香港的經濟展望，甚至可能直接調低香港評級。然而昨日結果仍然維持現狀不變。標普目前給予香港是第二高的評級，而另外兩家評級機構穆迪及惠譽則是第四高的評級。