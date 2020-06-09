英報引述杜嘉祺：英若禁華為 匯控恐遭內地報復

華為在英市場份額 2023年或降至零

報道引述消息人士透露，杜嘉祺向約翰遜的顧問表示，若英國禁止使用華為設備，匯控或將遭到內地報復。報道又稱，杜嘉祺與首相代表密談，提及如英國制裁華為或將為匯控帶來影響。英國於今年1月已「開綠燈」讓華為參與英國部分5G網絡建設，但同時就此作出條件限制，包括允許「高風險供應商」參與網絡非敏感部分的建設，但將其於英國電訊設備市場份額上限限制在35%以內，以及不允許「高風險供應商」參與5G核心網絡及進行其他敏感設施的建設。

報道指，此舉或反映英國為了避免在脫歐後過分地依賴中國，因而考慮提高英國企業在5G發展的競爭力，並預計至2023年華為設備市場份額或將「減至0」。不過，早前匯豐已遭到全國政協副主席、前香港行政長官梁振英，以及內地官媒《人民日報》抨擊未就「港區國安法」立法表態。遭抨擊後，匯豐亞太區行政總裁、全國政協委員（港區）兼香港總商會主席王冬勝到「撐國安立法」的街站簽名表態。事後英國議員、國會香港小組主席甘文康（Alistair Carmichael）批評稱，匯豐不應向中國折腰。

英擬修例 外資購英企25%股權須通報

另外《泰晤士報》報道，約翰遜將於數周內公布修訂法規的細節，用以阻止危及國家安全的外資收購當地企業個案，指當外資企業收購英國公司25%或以上股權時，須向政府通報。報道又指，有關修訂是確保外資有意收購英國企業時，後者必須強制向當局披露，一旦違反相關規定將面對嚴重處罰，包括董事可能要入獄、取消資格或被罰款。英國推動有關法案有指是由於關注中資問題，因當地擔憂疫情造成的經濟危機衝擊英國企業，讓外界趁機侵吞，英國政府不久前擬加強與「五眼聯盟」的合作關係，以擺脫對中國在技術和研究領域投資的依賴。