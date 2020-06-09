港匯兩觸強方保證 金管局沽57億港元

港匯全日在7.75邊保持平穩，本港交易時段結束前波幅較大，截至晚上11時港匯仍報7.75。

4日沽逾154億元

華僑銀行發表報告，投資者對資金外流及聯繫匯率被取消的擔憂有所緩和，由於港美息差依然較大吸引套息交易再度回歸，加上美元全面走弱，支持港匯觸及強方兌換保證水平。

展望未來，華僑銀行認為除了套息交易之外，活躍的新股集資活動、中資企業派息潮，以及半年結，也可能推升港元需求，從而繼續支持港匯上試強方兌換保證水平。

不過報告指出，在本港政治因素明朗化之前，市場對於增持港元可能保持謹慎，即使港匯升至強方兌換保證，金管局入市的規模也會相當溫和。

銀行體系結餘逾千億 專家：助穩拆息

雖然大型中概股京東（9618）開始招股，不過港元拆息沒有大幅變動，除1周拆息上升10點子（1厘等於100點子），報0.4635厘，隔夜拆息上升1.23點子，報0.1851厘，其餘時期拆息皆下跌，與半年結有關的1個月拆息下跌0.2點子，報0.8038厘。光大新鴻基外匯策略師任曉平認為，聯儲局開展無上限量化寬鬆，游資流入本港，加上離開香港的資金不多，本港銀行體系結餘升至千億元水平，將有助拆息保持穩定。