報道稱，金科分拆物管業務上市計劃仍在討論中，發行規模等細節仍可能有變。中信里昂證券的一名代表不予置評，華泰國際和金科的代表未立即回應置評請求。

去年淨利潤近4億人幣

早在4月份，金科股份已公布，研究分拆金科物業服務到香港聯交所主板上市。據公開資料顯示，金科服務2019年度收入27.5億元（人民幣，下同），當中物管收入約23億元，佔比83%，淨利潤3.97億元，淨利率近15%。2020年首季的收入6.16億元，淨利潤0.79億元。截至2019年6月底止，金科服務累計合同物管面積約2.4億平方米，物業涵蓋住宅、政府公共建設、商業寫字樓、城市綜合體等，亦是中西部物管市場龍頭之一。

值得留意的是，內房龍頭融創中國（1918）主席孫宏斌曾公開表示看好金科發展前景，相信其將帶來較好的投資回報，才多次出手買入金科股份，惟近期已逐步減持。

目前，本港目前已遞交上市申請的物管公司，包括卓越集團旗下卓越服務、金融街物業、星盛商業管理等。