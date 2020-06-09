京東首日招股超購25倍 網易2300億未解凍 料散戶周三「接力」認購

明報記者 馬迪帆

本次京東來港上市，將每股股份「一拆二」，定價上限為每股236元，入場費11,918.91元。截至昨夜10時，京東ADR報58.98美元，相當於港股228.55元，即定價上限較美股暫有3%溢價。

每手11918元 招股價較美股有3%溢價

參考早前網易，初始公布以126元為定價上限，亦較美股出現大幅溢價。但實際定價下調至123元，再加上美股上周持續錄升勢，最終港股發行獲取一定折讓。

網易此前傳公開發售超購360倍，錄得逾兩千億元凍資，其將在本周三（6月10日）公布配售結果，同時釋放資金。投資者若不中籤，仍可「接力」認購京東。

信誠證券聯席董事張智威認為，此次京東認購不會受網易凍資影響，惟首日反應「慢熱」，或因為定價上限較美股有較大溢價，投資者考慮「睇定啲」美股走勢而遲些入飛。

根據京東昨日上載招股書，若公開發售超購達100倍或以上，將回撥至最多12%，發售予散戶部分最多可有1596萬股，或接近32萬手。此外，彭博社昨日報道，京東IPO國際配售方面已獲機構投資者多倍超額認購。公司對報道未有置評。

中國通海證券投資策略聯席總監阮子曦認為，可考慮認購京東。他認為，京東過去數年商品交易總額（GMV）維持良好增長，內地電商業務仍火熱，公司旗下又有科技及物流概念，總體「尚可」，若投資者想抽新股「小賺」便是可行選擇。不過他表示，因公司已在美股上市，短期內難以爆升，仍以長揸為佳。

丁磊直播帶貨 網民擬「踩場」

本周四（6月11日）將掛牌的網易有「新搞作」，但同時也面臨一場小風波。網易創始人兼首席執行官丁磊將在公司上市當日晚，於內地平台快手上進行「直播帶貨」，推薦公司旗下電商平台網易嚴選的產品。

惟另一邊廂，內媒新浪昨日報道，網易旗下遊戲《率土之濱》因更新後的「寶物」定價昂貴，遭到內地玩家集體抗議，據報更有玩家指屆時要到丁磊直播間集體「踩場」，抗議此遊戲系統。

此外，再有醫療股將於本月招股，內地腫瘤醫療服務集團海吉亞醫療，將於下周二（16日）開始公開招股，29日掛牌，集資3億美元（約23.4億元），保薦人為摩根士丹利及海通國際。至於內地微創外科手術器械及配件生產商康基醫療，上周則已通過上市聆訊，預料月內招股，消息指集資約4億美元（約31.2億港元），高盛、中信里昂和美國銀行為其聯席保薦人。