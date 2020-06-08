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友邦：智能平台助選投資計劃

【明報專訊】一份醫療保險可以照顧投保人的住院、手術及術後康復要求，至於一份投連險計劃包含人壽保險成分及投資選項，既可為親人提供保障，亦可藉當中投資成分提升回報。根據保監局的數據，近年投連險市場規模迅速增長，市場新做保單保費由2016年的57億元，增長至2019年的118億元。不過並非人人都是投資高手，有見及此，友邦香港聯同友邦投資管理合作，推出全港首創的智能投資選擇服務。

明報記者 黃清瑤

友邦香港及澳門首席財富管理總監張嘉駒接受本報專訪時表示，部分客戶未必對投資有深入了解，甚至在投資選擇時偏離自己可承受的投資風險，或是過於集中，或在購買後置之不理。計劃特點是可以智能服務為投保人提供貼身的投資建議，更重要的是免收轉倉費。

豁免轉倉費 滿足長線投資

首階段服務經已於今年5月中旬推出，投保人購買指定新投連險計劃時，可配合互動銷售點（iPoS）平台填寫問卷以評估風險，填寫完畢後系統將會顯示風險評估分數，及相關的投資建議，當中包含建議投資的基金詳情及投資比例。

新推出智能投資服務提供120個基金組合，張嘉駒續指，目前指定的新投連險有3個計劃，每個計劃可以選擇的基金也不同，其中一個產品有接近100個投資選項，涵蓋不同風險程度的類別，如股票、債券、貨幣基金或均衡基金。平台上除可選擇市面上的零售基金， 亦提供一些只能在私人銀行買入的投資產品。一般而言，服務會提供3至6隻基金的組合，實際視乎投資者需要及市場變化。友邦資管的投資團隊，亦會因應市場情况，每季審視建議組合。

填寫問卷評估風險 調配更新組合

雖然公司推出相關智能服務，但張嘉駒指，投資最重要有紀律。他建議，買入相關保險計劃之人士，每季作小檢及每年作一次大檢視。投保人不妨花點時間再填寫問卷，以了解是否需要更新投資組合。在投資基金時不少人憂慮到管理費、手續費及轉倉費，他表示該服務另一賣點是豁免轉倉費，投資者就不會受轉換費用影響可以靈活配置，滿足長線投資需求。

投保人離世 賠償及價值直接給受益人

作為退休準備，投連險計劃適合不同年齡人士購買，年輕人可及早買入，並以較長年期捕捉投資市場回報，計劃亦可選擇以月供形式繳款，適合一些初出茅廬、沒有大額金錢投資的人士，同時又可做到平均成本法的效果。對於退休人士，他指出，目前銀行息口不高，退休金終會被通脹蠶食；相反計劃既可提供保障，又可將退休金繼續投資滾存，而且鎖定年期也不會太長。計劃亦可以做到財富傳承的作用，在買入保單時需填寫受益人，一旦投保人不幸離世，賠償及戶口價值就可直接傳給指定受益人，程序上較繼承遺產手續簡單快捷得多。

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