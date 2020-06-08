港灣豪庭價量齊升 實呎半年高

明報記者 歐陽慧恩

受確診數字減少帶動，中原分行經理鍾家豪指，港灣豪庭上月成交價明顯上升，其中1座高層D室，實用344方呎，2房間隔，以768萬元易手，實呎22326元，為屋苑自2018年12月後，呎價首度突破2.2萬元，創近17個月來新高。原業主2011年347萬元購入上址，帳面獲利421萬元或約1.2倍。

不過上月下旬受「港區國安法」消息影響，加上發展商頻推一手新盤搶客，近期二手交投亦見回落，屋苑本月首3天仍未開齋，鍾料屋苑短期內成交量將持續減少，惟業主普遍惜售，成交價料橫行。

同區的單幢盤亮賢居，近日亦錄新高成交。利嘉閣分行聯席董事屈慧妍表示，屋苑高層C室，實用1504方呎，為4房雙套連工人套間隔，因位處特色樓層，屬罕有放盤，新近以2710萬元易手，實呎18019元，成交金額創屋苑二手市場新高。原業主2012年以約2108.8萬元一手入市，帳面獲利約601.2萬元或約29%。

第一城2房今年首破600萬

大型屋苑方面亦錄高價成交，市場消息指，沙田第一城26座中層D室，實用327方呎，無窗台，屬兩房間隔，新近以603萬元易手，實呎18440元，為屋苑2房今年首度升破600萬元成交，創屋苑今年2房分層標準單位新高。原業主2012年240萬元購入上址，帳面獲利363萬元或1.5倍。

火炭老牌居屋穗禾苑則自去年8月後，首見有單位呎價重上1.1萬元水平。世紀21陽光區域經理陳世民透露，穗禾苑B座（豐逸閣）高層2室，實用550方呎，2房間隔，獲上車客以608萬元承接，實呎11055元，為屋苑近10個月高位。原業主2014年365萬元入市，帳面獲利243萬元或約67%。

穗禾苑實呎重上1.1萬

另外，市場消息指，奧運站凱帆軒2座低層E室，新近以780萬元成交，為屋苑今年首度成交價跌穿800萬元，實用459方呎，2房間隔，向海帆道馬路，實呎16993元。據了解，單位對上一層F室，曾於2006年發生跳樓自殺案，因是次成交單位的部分窗戶可見到該凶宅，故業主願意折讓出售物業。原業主則於2011年以470萬元購入上址，現轉手帳面升值310萬元或66%。

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