迎海海天名邸 兼融山海美景

明報記者 歐陽慧恩

攝影 劉焌陶

位處屋苑6座30樓的「海天名邸」現樓示範單位，屬迎海第四期迎海‧駿岸，實用面積1454方呎，原屬4房雙套連工人套房間隔，設計師改動成3房雙套房連書房及工人套房，為配合室外大自然元素，單位設計以淺色為主，利用太白玉大理石和淺粉紅色製造溫馨和暖感，再配合客廳牆身的搶眼金色裝飾，以及飯廳的烏克蘭冰玉大理石牆，整體感覺既具氣派又不落俗套。飯廳位置擺放八人大餐枱後，空間仍見闊落，設計師更在上方安裝新型吊燈，以增加時代感，令大廳整體感覺不會過於浮華。

外望開揚吐露港海景

客廳外連露台，可外望開揚吐露港海景，以及烏溪沙一帶以至八仙嶺的青葱山景，有居高臨下的氣勢。至於大廳旁的書房採半開放式設計，以兩邊趟門及彩色玻璃屏風間隔，打開趟門後可令大廳空間更寬敞，加上配有落地玻璃窗，住戶處理繁忙的公事後在家可眺望窗外景觀，心情馬上放鬆。

由於兩個套房位於單位的兩側，令開則免卻了長走廊，更見實用，其中主人房設有工作平台，空氣更流通，套廁則以大量雲石鋪砌，浴缸和淋浴間兼備，可配合住戶不同需要。另一套房設有一排L形窗戶，令景觀更開闊。至於單位的細房設計以簡約型格為主，設計師利用L形層板，為房間製造一個多功能工作枱和展示位，既實用又美觀。

配備德國意大利名牌家電

廚房設備亦屬一應俱全，採用意大利VARENNA高級套裝組合廚櫃，而U形三邊工作枱應付大家庭聚會亦綽綽有餘，另配備了德國品牌Miele家電爐具，包括煮食爐、蒸焗爐、洗碗碟機、酒櫃及洗衣乾衣機等。至於廚房旁亦設有工人套房，更已配置雜物櫃及牀鋪等。

雖然單位設計匠心獨運，亦擁優質景觀，但有車的買家入市前須留意屋苑車位較少。迎海全盤共有3535個單位，但只有769個住客車位，即約4.5戶爭一個車位，而目前車位做價達260萬元，附近屋苑如翠擁華庭的車位做價亦達160萬元水平，租金約3600元，至於銀湖．天峰車位則約230萬元，租金約5000元。

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