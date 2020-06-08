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李志成

投資策略

李志成：政經現暗湧 無損樓市基調

【明報專訊】香港政經局勢現暗湧，中美角力升級，引起市場擔心或導致本港資金外流，本地經濟將受打擊，觀乎股市暫時未見轉勢，樓市交投亦活躍，相信長遠經濟走勢，仍須視乎環球局勢動盪對香港影響。目前樓市基調仍穩健，市場資金充足、利率低企，加上房屋供不應求情况持續，樓市未來暫未見有大跌空間，預期今年樓價波幅約5%。

先看資金水平，金管局數據顯示，香港4月份存款近13.9萬億港元，較2008年底多接近1.3倍。美國減息半厘，並實行無限量寬，帶動熱錢流入市場，吸引資金流入本港賺息差，近月港匯偏強，金管局上周五再度接錢沽港元買美元，令周二銀行體系結餘將升至996億港元，市場資金充裕，暫未見明顯外流。資日前美國表示將取消香港特殊地位，市場擔心影響聯繫匯率機制失效。香港在1983年開始實行聯繫匯率制度，以應對當時港元貶值危機，多年來經歷1997年金融風暴、2008年金融海嘯等，聯繫匯率屬於本港貨幣發行局固定制度，不需要美國批准。日前金管局於已於網頁撰文，釋除市場憂慮，事實上，金管局坐擁4400億美元的外匯儲備，相當於香港貨幣相基礎2倍以上，相信有能力支持聯繫匯率正常運作。

除資金水平外，本港房屋供不應求格局未變，過去10年住宅單位僅增加約28.5萬個，而同時期家庭住戶數目則增加約31.7萬，可見房屋供應未能追上需求。近月一手新盤銷售強勁，即使面對多變的政經局勢，購買力依然旺盛，相信6月一手銷售亦將理想。回顧疫情下，今年首4個月樓價僅跌約0.84%，樓市抗跌力仍較強，長遠樓價大跌機會不大。

香港置業行政總裁

[李志成]

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