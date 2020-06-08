布少明：中美再爭拗 港樓市仍穩

6月一手交投或錄逾2000宗

據統計，5月份的一手交投量超過2100宗，較4月份急升約1.6倍，並創出逾1年高位，反映買家甚為積極；二手交投同樣活躍，可算是今年以來相對豐收的月份。展望6月，預料在最近一手大收旺場下，發展商將乘勝追擊，交投有望維持暢旺，6月份一手交投或錄得2000宗以上。

筆者認為，香港樓市供不應求屬積壓多時的議題，儘管市場正致力加緊增加樓市供應，冀滿足廣大準上車客，但供應增速仍遠遠落後物業需求增幅，對於強勁的樓市需求而言，可能只屬「杯水車薪」。其實本港樓市絕對經得起風浪，儘管在疫情期間，環球投資市場一片驚濤駭浪，樓市卻展現極強抗跌力，再加上目前全球量化寬鬆及低利率時代，即使樓市短期有波動的可能，但長遠穩步向好。

觀乎近期樓價緩緩回穩，樓市氣氛漸入佳境，樓市後市定必不會太差。况且，刺激香港樓市還有「撒手鐧」——說的是樓市有不少減辣，以及撤辣空間。雖然政府現時仍未肯回應民意調整「辣招」，但假如樓市急轉直下，調整「辣招」仍是可用的一着，因此大家亦毋須由於政經動盪，對樓市前景感到過分憂慮。

美聯物業住宅部行政總裁

[布少明]