廖偉強：多輪衝擊 樓價尚穩

香港自從去年中因推逃犯修訂條例，引發社會運動至今已經逾一年；正因為這場運動愈演愈激烈，同時影響香港在中國的主權問題，加上有外國勢力干預，中國迫不得已才推出「港區國安法」。

回看歷史，政治及經濟的衝擊對樓市頗為不利，1981年至1984年中英談判，那場政治風波令到當年的樓價下跌三成。之後比較嚴重的樓價跌幅，就是在1997年至2003年的亞洲金融風暴，這段期間的經濟嚴重受創，樓價的跌幅更為驚人，由高位至低位累積的跌幅達到接近七成！最近這三年期間，香港接連受到多重衝擊，包括有中美貿易戰、反修例社會運動及今年初爆發的新冠病毒全球大流行。這三次衝擊，樓價都受到不同程度的影響，但影響一次比一次輕微。

中美貿易戰期間，樓價由高位回落約一成，之後很快收復失地，兼再創新高。反修例社會運動，樓價再受打擊，今次跌幅略為收窄，最高跌幅不足8%，在今年初樓價亦開始有起色。不幸的是今年初又適逢新冠病毒肆虐，但今次樓價跌幅更微，只有3%至5%左右。

雖然對上兩次影響樓價的跌幅頗為巨大，但是今次有些不同。這幾年香港雖然接連受到不同程度的衝擊，而且一次比一次嚇人，但樓價依然屹立不倒，由2018年至今，樓價仍然有接近一成的累積升幅；筆者相信，只要房地產價格能夠穩住，港人便沒有樓價貶值的憂慮，經濟表現也不會太差。

利嘉閣地產總裁

[廖偉強]