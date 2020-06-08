經濟
陳永傑

投資策略

陳永傑：一二手樓 衝破陰霾

【明報專訊】中國內地、香港及美國的關係突然轉差，雖有陰霾，但對本港投資市場影響不大，樓市以至股市顯得堅穩，一手樓成交更在5月份勁升約1.6倍。

中美關係再起爭執，沒有對香港造成太大影響，投資市場活動保持活躍，其中以一手樓買盤表現最為進取。由於發展商明知香港形勢不大明朗，開售一手新盤之時，作風相當克制，開售甚具競爭力，吸引到大量買盤入市。

銀紙貶值 物業保值

單以今年5月份計，一手樓新盤成交量逾2100宗，較4月份大幅增加1.6倍相當矚目。二手樓亦不遑多讓，十大屋苑買賣亦穩定增加。一二手樓有大量捧場客出現，似乎不明朗環境發生，自然會發生有人歸故里、有人漏夜趕科場的場面。由於買樓與賣樓的人士數目增多，反而有利住屋物業的成交上升。因為有人離場有人趁低入市，正是各取所需。

本港樓市交投量有所回升，除限聚令放寬外，世界各國採取的量化寬鬆、低息以及負息都起到推動作用。許多人已經見識過2008年世界金融海嘯下的量寬威力，知道各國大印銀紙的後果是鈔票購買力大幅貶值，很需要物色保本增值的投資工具。低息及負息也會迫使資金向可保值的資產進發。

10多年來，投資市場的樓市、金市及股市上升，正是反映投資者的意向。其中樓市及金市均是在歷史高位徘徊，股市即使跌後有反彈，但距離高峰仍遠。而且揀股票又是棘手問題，顯示並非人人都能夠在股市賺到錢。投資者還是向樓市及金市的限量市場推進，因比較簡單易明，不像股市那麼複雜。

中原地產亞太區住宅部總裁

[陳永傑]

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