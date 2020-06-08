湯文亮：失業率飈升 反是搵工好時機

在疫情下，美國4月份失業率上升至14.7%，有2000萬人突然失業，其實是美國商人藉疫情炒了一批高薪厚職人士或冗員，不會有人指摘。事實上，很多職位仍然需要用人，美商可以重新再請人，包括一些剛畢業的大學生，所以失業率下跌，而這批菜鳥的薪金一定比原先的那批低很多，並且聽教聽話，當疫情緩和，公司的盈利就會上升，這才是道指急升的原因。

不炒人 就會被別人淘汰

香港的情况其實也差不多，有剛畢業的大學生同我講話搵到一份好工，而且薪金唔錯，這反映有不少公司在疫情下解僱了不少高薪老伙記或冗員，就算中電（0002）也是如此，但舊的不去，新的不來，炒了人的公司一定要重新聘用一些新人，一來一回就慳了不少，而且士氣反而提高了，因為仍然在公司工作，或者新入職的年輕人知道升職有望，做起嘢上嚟就會加把勁，這個做法對公司非常有利，但對被離職的同事就很悲傷，不過，這是商業社會，唔淘汰別人就會被別人淘汰。

港失業率用平均數 粉飾太平

有老友話美國與香港絕對不同，美國4月份失業率突然上升至14.7%，代表很多人被離職，但香港2至4月份失率是5.2%，僅比1至3月份多了1個百分點，大約是4萬人，應該不是太多人被離職。其實，我們都被香港的失業率誤導了，用3個月平均數，即是不斷將失業率攤薄，大家都唔知道4月份失業率是多少，到了3至5月份，我相信失業率大約有6%，不少人仍然認為並不嚴重，但如果3月份失業率是4.2%，4月份失業率是5.2%，5月份失業率應該是8.6%，這是一個很高的數字，政府用三個月的平均數來表達失業率，不但令大家失去戒心，而且令打算搵工的人認為失業率不高，代表被離職的人不多，搵工亦不會容易，但如果是8.6%失業率，代表很多人被炒，搵工反而會較容易，至於政府點解用3個月的平均數，我認為是粉飾太平，因為失業率不高，代表政府有作為。

紀惠集團行政總裁

[湯文亮 敢說反話]