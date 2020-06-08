曾淵滄：美沒可能推「核彈級」制裁

之前傳媒多方談論的「核彈級」制裁方案為什麼沒推出來？

原因有：（一）在特朗普眼中，700萬人口的香港根本不重要，過去打香港牌只是用香港來攻擊中國，特朗普明白，尋常一般的美國人，可能連香港在哪裏也不知道，他們一生也沒到過香港，他們印象中的香港很可能仍是「蘇絲黃」的年代，什麼「一國兩制」、「一國一制」對多數美國人來說，根本不知道是什麼東西。因此，特朗普認為多數美國人是不會關心香港的一切事務，如果多數美國人不關心，特朗普也不會太關心，香港在特朗普眼中只是一隻可以攻擊中國的棋子，可用則用，不可用則棄。

特朗普眼中 700萬港人根本不重要

（二）特朗普的8項制裁方案中，有一項是取消香港單獨關稅區地位，不過，相信特朗普也清楚知道，今日香港出口到美國的香港本土產品只佔香港總出口額的0.1%，影響輕微，不必擔心香港特區政府的報復反制，於是大大聲的說以取消香港單獨關稅區為制裁的方案。

（三）這個世界自從發明了核彈後，有核彈的國家之間就不可能發生核戰，因為核戰的結果是一起滅亡，一起走向末日，民族絕滅。1945年，美國可以在日本丟下兩枚原子彈，理由是當時全世界只有美國有原子彈，到了韓戰時，美軍統帥麥克亞瑟建議向中國丟核彈，馬上被當時的總統杜魯門炒魷魚，為什麼？因為當時蘇聯已經有核彈，之後的越戰，美軍寧可戰敗，撤出越南也不敢動用核彈，理由是越戰時，蘇聯、中國都是核彈國家，同樣的道理，金融核彈可不可用，也得看對方有沒有金融核彈在手，今日中國是世界上第二大經濟體，美國人的抗疫用品，日常生活用品的主要供應地是中國，美國農產品的主要買家也是中國，這就是中國的經濟核彈。

（四）不打核戰，打常規戰，過去兩年多，中美貿易戰特朗普為美國爭取到什麼？美國的企業回流到美國建廠沒有？中美貿易逆差改善了沒有？今年是總統大選年，再打一場貿易戰？有贏得多少選民的支持？

股市投資者永遠是心水最清的政治觀察者。

大學教授

[曾淵滄 滄海明珠]