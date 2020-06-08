經濟
曾淵滄 滄海明珠

投資策略

曾淵滄：美沒可能推「核彈級」制裁

【明報專訊】5月22日，當全國人大常委副秘書長王晨宣布中央將根據需要在香港建立機構，依法履行維護國家安全相關職責後，同一日恒指下跌1350點，之後幾天則浮浮沉沉，一直到特朗普宣布了8項制裁香港特區及中國政府的措施之後，恒指才大幅回升，僅3個交易日，恒指不但收復5月22日那1350點的下跌，還展現出一個新的升浪，很明顯，這一切是因為特朗普的制裁措施被市場認為空洞，雷聲大，雨點小。

之前傳媒多方談論的「核彈級」制裁方案為什麼沒推出來？

原因有：（一）在特朗普眼中，700萬人口的香港根本不重要，過去打香港牌只是用香港來攻擊中國，特朗普明白，尋常一般的美國人，可能連香港在哪裏也不知道，他們一生也沒到過香港，他們印象中的香港很可能仍是「蘇絲黃」的年代，什麼「一國兩制」、「一國一制」對多數美國人來說，根本不知道是什麼東西。因此，特朗普認為多數美國人是不會關心香港的一切事務，如果多數美國人不關心，特朗普也不會太關心，香港在特朗普眼中只是一隻可以攻擊中國的棋子，可用則用，不可用則棄。

特朗普眼中 700萬港人根本不重要

（二）特朗普的8項制裁方案中，有一項是取消香港單獨關稅區地位，不過，相信特朗普也清楚知道，今日香港出口到美國的香港本土產品只佔香港總出口額的0.1%，影響輕微，不必擔心香港特區政府的報復反制，於是大大聲的說以取消香港單獨關稅區為制裁的方案。

（三）這個世界自從發明了核彈後，有核彈的國家之間就不可能發生核戰，因為核戰的結果是一起滅亡，一起走向末日，民族絕滅。1945年，美國可以在日本丟下兩枚原子彈，理由是當時全世界只有美國有原子彈，到了韓戰時，美軍統帥麥克亞瑟建議向中國丟核彈，馬上被當時的總統杜魯門炒魷魚，為什麼？因為當時蘇聯已經有核彈，之後的越戰，美軍寧可戰敗，撤出越南也不敢動用核彈，理由是越戰時，蘇聯、中國都是核彈國家，同樣的道理，金融核彈可不可用，也得看對方有沒有金融核彈在手，今日中國是世界上第二大經濟體，美國人的抗疫用品，日常生活用品的主要供應地是中國，美國農產品的主要買家也是中國，這就是中國的經濟核彈。

（四）不打核戰，打常規戰，過去兩年多，中美貿易戰特朗普為美國爭取到什麼？美國的企業回流到美國建廠沒有？中美貿易逆差改善了沒有？今年是總統大選年，再打一場貿易戰？有贏得多少選民的支持？

股市投資者永遠是心水最清的政治觀察者。

大學教授

[曾淵滄 滄海明珠]

上 / 下一篇新聞

會德豐山頂道8000呎超級豪宅曝光 79號兩屋近10億「內轉」九倉吳天海等 折合實呎約6萬
會德豐山頂道8000呎超級豪宅曝光 79號兩屋近10億「內轉」九倉吳天海等 折合實呎約6萬
香港興業愉景灣17期5組洋房內轉 涉近12億
香港興業愉景灣17期5組洋房內轉 涉近12億
藝里坊‧1號迷你戶 實呎3.67萬破頂
藝里坊‧1號迷你戶 實呎3.67萬破頂
天寰首宗額印鬆綁 2房838萬3年平手離場
天寰首宗額印鬆綁 2房838萬3年平手離場
興勝放售太子商廈The Edward 估值3.7億
興勝放售太子商廈The Edward 估值3.7億
美聯主席黃建業：剛需強息口低資金多供應少 移民潮無阻樓市向好
美聯主席黃建業：剛需強息口低資金多供應少 移民潮無阻樓市向好
移民潮料不及九七 籲25至55歲留港搵錢
移民潮料不及九七 籲25至55歲留港搵錢
中概股回港掛牌 增住宅商廈需求
中概股回港掛牌 增住宅商廈需求
物業代理龍頭之一 美聯逾7000員工 上市25周年遇衰退「首要保就業」
物業代理龍頭之一 美聯逾7000員工 上市25周年遇衰退「首要保就業」
樂見伙計發達 不介意被偷師
樂見伙計發達 不介意被偷師
中概股頭炮網易 隨騰訊走多元路線
中概股頭炮網易 隨騰訊走多元路線
穀飼慢養黑豬成佳話
穀飼慢養黑豬成佳話
專家點評．光大新鴻基溫傑：短線無肉食 候低加注
專家點評．光大新鴻基溫傑：短線無肉食 候低加注
專家點評．輝立黃瑋傑：業務有實力 部署中長線
專家點評．輝立黃瑋傑：業務有實力 部署中長線
華興證券：港第二上市生意「長做長有」 港具有「北水」優勢 中美摩擦非回歸唯一因素
華興證券：港第二上市生意「長做長有」 港具有「北水」優勢 中美摩擦非回歸唯一因素
企業版同股不同權 籲加條款保護投資者
企業版同股不同權 籲加條款保護投資者
美元優勢猶在 赴美上市仍吸引
美元優勢猶在 赴美上市仍吸引
港對美服務貿易順差500億 制裁影響大
港對美服務貿易順差500億 制裁影響大
中資科網股回歸潮 陳茂波：方興未艾
中資科網股回歸潮 陳茂波：方興未艾
眾妙娛樂申上市 或成首家視頻主播經紀在港掛牌
眾妙娛樂申上市 或成首家視頻主播經紀在港掛牌
香港寬頻：以物易物抵收費創「三贏」 「唔使每一次都賺到盡」 鴻福堂怡和飲食參與
香港寬頻：以物易物抵收費創「三贏」 「唔使每一次都賺到盡」 鴻福堂怡和飲食參與
接受租客「以股代租」 冠君：共同開拓商機
接受租客「以股代租」 冠君：共同開拓商機
Oriente攻東南亞消費貸款市場
Oriente攻東南亞消費貸款市場
CFA：「熱錢」盛行拉低管治水平
CFA：「熱錢」盛行拉低管治水平
天貓：618促銷望推動線上零售復蘇
天貓：618促銷望推動線上零售復蘇
醫思醫療：5月預約勝去年底
醫思醫療：5月預約勝去年底
初創AR教材 盼洗中史沉悶感
初創AR教材 盼洗中史沉悶感
VR體驗中心因疫情停業
VR體驗中心因疫情停業
張兆聰：現水浸如科網爆破前
張兆聰：現水浸如科網爆破前
余淑穎：首期儲蓄可揀美元高收益債
余淑穎：首期儲蓄可揀美元高收益債
環球數據前瞻
環球數據前瞻
金子：中概股陸續來 港交所購11962
金子：中概股陸續來 港交所購11962
張兆聰：舊經濟股回勇 長和上試60元
張兆聰：舊經濟股回勇 長和上試60元
蔡金強：美國放水遊戲何時了？
蔡金強：美國放水遊戲何時了？
陳大為：理論上後巿好極有限？
陳大為：理論上後巿好極有限？
謝偉銓：海洋公園及周邊地區 宜重新規劃
謝偉銓：海洋公園及周邊地區 宜重新規劃
沈永年：帶裝修轉毛坯 日後裝修費不菲
沈永年：帶裝修轉毛坯 日後裝修費不菲
陸振輝：不用大花金錢的賞心樂事
陸振輝：不用大花金錢的賞心樂事
陸振球：耀才受惠中概股回歸
陸振球：耀才受惠中概股回歸
陸振球：中美合演重啟經濟好戲
陸振球：中美合演重啟經濟好戲
林少陽：減持增長股 平期指短倉
林少陽：減持增長股 平期指短倉
技術取勝：潤啤上升軌40元有支持
技術取勝：潤啤上升軌40元有支持
李聲揚：數碼通擁5G「浮動班」技術優勢
李聲揚：數碼通擁5G「浮動班」技術優勢
潘迪藍：歐盟加大水喉 歐股追趕式反彈
潘迪藍：歐盟加大水喉 歐股追趕式反彈
蘇沛豐：港交所起動 留意券商股中金
蘇沛豐：港交所起動 留意券商股中金
李順威：中線買趨勢 短線炒資金流向
李順威：中線買趨勢 短線炒資金流向
劉思明：港股似突破 兩招追落後
劉思明：港股似突破 兩招追落後
何啟聰：資金追落後 Call阿里匯控
何啟聰：資金追落後 Call阿里匯控
瑞銀亞洲：再挑戰25000點 吼恒指牛51188
瑞銀亞洲：再挑戰25000點 吼恒指牛51188
摩根大通亞洲：美團愈升愈有 追價外輪13144
摩根大通亞洲：美團愈升愈有 追價外輪13144
周顯：為何最貴遊艇要45億美元？
周顯：為何最貴遊艇要45億美元？
何國良：另類數據分析投資巿場
何國良：另類數據分析投資巿場
何濼生：以美元作戰略武器 代價不菲
何濼生：以美元作戰略武器 代價不菲
王弼：西方石油狂飈 可換馬VISA
王弼：西方石油狂飈 可換馬VISA
湯文亮：失業率飈升 反是搵工好時機
湯文亮：失業率飈升 反是搵工好時機
陳永傑：一二手樓 衝破陰霾
陳永傑：一二手樓 衝破陰霾
廖偉強：多輪衝擊 樓價尚穩
廖偉強：多輪衝擊 樓價尚穩
布少明：中美再爭拗 港樓市仍穩
布少明：中美再爭拗 港樓市仍穩
李志成：政經現暗湧 無損樓市基調
李志成：政經現暗湧 無損樓市基調
盧楚仁：「宅經濟」的利與弊
盧楚仁：「宅經濟」的利與弊
迎海海天名邸 兼融山海美景
迎海海天名邸 兼融山海美景
港灣豪庭價量齊升 實呎半年高
港灣豪庭價量齊升 實呎半年高
友邦：智能平台助選投資計劃
友邦：智能平台助選投資計劃