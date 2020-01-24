王弼：西方石油狂飈 可換馬VISA

王弼重申，國安法確立香港進一步作為中國金融中心、協助國家籌集外匯的地位，縱使香港一向是中國土地上唯一具規模籌集外匯的地方，但一向以來，中央和香港始終有一重信任上的隔膜，國安立法後，香港可能喪失美國的特殊關係，換來的卻是中央的更多放心，你試試問身邊的金融界或生意上的朋友，有誰敢說中央的更大信任不是好事？這些主宰香港商機的人，在中央更信任香港的情况下，肯定不會撤資，而且會更多的投資香港，亦因為美國開始針對中港，他們若到海外投資，也必然有所顧忌。因此，繼續投資中港，成為大多數有錢人的取態。至於外資，上海深圳也有外資，一樣歌舞昇平，而且香港始終有一陣洋風，上海深圳等地仍無法超越，因此，在世界和平的大前提下，香港仍有錢途，地產股舊經濟報復式上升，正反映上述發展。

港失美特殊關係 更獲中央信任

港股大反彈，美股更精彩。納指創新高，舊經濟股則成為上周的焦點。航空、銀行股反彈幅度驚人，本欄在3月15日的文章《跟大鱷重槌西方石油》，西方石油（OXY）股價於周五就單日狂升33.7%，收20.79美元。本欄在3月時建議12美元樓下可吸納，如今回報最少有73%，當然比起很多新貴股如Zoom（ZM）升了一倍，相對溫和，而且在周五狂升當日，王弼也忍不住分別在19.45元和20.23元部分獲利，買入另一愛股VISA（V）。有粉絲追問，究竟OXY可以升到幾高，我亦維持一貫回答，真的要看你有多貪心，不過太貪始終得個貧，所以要有內心平安，就一定要求問上帝。

大商家不會撤資 香港仍有錢途

不過若要扮專業，OXY狂升的原因，始終和油價重上每桶40美元有莫大關係，當然，空軍慘被挾淡倉，航空股因市場憧憬快速復航，都是有利油價，令OXY企業債孳息率大跌（9年期孳息率跌至6厘水平），雖然比3月時仍高3厘，但要在債市發新債冚舊債，已有生機，加上OXY在得州擁有的油氣資產豐厚，又是成本最低的石油開發商之一，OXY股價在沙特和俄羅斯打價格戰之前一周報27美元，當時紐約油價41美元。上周五紐約期油收38.97美元，各位可自行推敲OXY的合理價。

香港奧國經濟學院院長 fb.com/buytillsuspension

[王弼 投資王道]