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何國良：另類數據分析投資巿場

【明報專訊】一踏進6月，市場一洗5月頹風，各地市場都齊聲活躍起來。有趣地，除了港股，所有市場都錄得可觀進帳，其中表現最好的，是之前表現極差的一些落後巿場，如歐洲市場、亞太市場中的印尼、新加坡等。樂觀的投資者會認為，市場的風險胃納正在上升，這刻連一些未見完全復蘇的市場都先行起步，代表市場更居前瞻，後市可續好。

另一批保守的投資者就會認為，前期反彈，市場已累積了不小的升幅，投資者在缺乏新題材去持續追捧已有表現的市場和行業時，只好在市場中尋求還未有表現的市場和行業，如果連一些久久未動的股票都動起來，他們就會認為藍燈籠已徐徐升起，後市不妙。姑勿論讀者們屬意哪一邊看法，筆者風格仍然傾向在市場氣氛相對熾熱時，為讀者提供一些可能要注意的風險。

縱觀而言，疫情方面雖然仍有新增個案，但總體影響，尤其是對已發展國家和地區而言，正逐步減退。因此，市場更關注經濟重開，將疫情後可能出現的連鎖反應暫時放下。最近美國因種族問題而引發連日的活動，不同人當然有不同解讀，但有一點幾可要注意的是，事件有機會將本身社會各階層的內部深層次矛盾暴露出來。而因為疫情，經濟停擺後，這種矛盾更見激烈。因此，這樣的情况可能會更長更大範圍地出現。而且，在這個話題上，選舉對手必用盡方法令事件升溫，從而從超過人口25%的非白人美籍人士手上獲取選票。因此，市場在未來一段時間，在社會經濟活動重啓的同時，將會面對這些誘發出現的社會問題，其影響會有多長多大？市場不應低估。

社會問題影響力 市場不應低估

不過，有時市場情緒確實比公司基本面更難把握。公司基本面的研究，我們大體可以利用宏觀經濟數據，行業發展趨勢分析，以至公司營運數據去把握和預測。但市場情緒好與壞，我們往往只能在股價上觀察到，才可以倒推出來。但近年，在科技發展協助下，有不少機構已經利用另類數據（alternative data）來進行分析。以往的分析方法主要集中分析結構完整的 structural data，上市公司報表上的數據就是其中的表表者。但隨着大家日常生活中資訊愈來愈多，我們碰到這些另類數據愈見頻繁。

有統計指出，到2025年，全球每人每天在網絡上將會有4000多次的資訊互動，即每18秒，我們就會互動一次。面對這海量的數據，以現時計算機運算的能力，要處理亦不是最大問題。最大的難度來自於非結構化的特質，因此不少機構已率先投放更多的資源去進行相關研究。雖然另類數據在各類研究數據上使用比例上仍然只算小數，但有諮詢機構指出，受訪公司都認為，將來他們利用另類數據的比例將會增加。

利用社交平台數據作後市指標

研究亦表示，有機構利用社交平台上用家的標題這另類數據作為後市牛熊的指標，結果在數據研究時段內確實證明了高相關度，有助提升每天的平均收益率。這樣看來，投資路上研究工具不停發展，作為投資者的我們亦需持續進修才可不斷進步，互勉！

沛達投資管理有限公司

[何國良 基金看世界]

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