周顯：為何最貴遊艇要45億美元？

Lurssen是專做鐵船的德國名牌，我有個富豪朋友，香港有幾十支大廈，七八百億身家無走雞，而且非常捨得花錢，私人飛機、大型鐵船可以駛到去菲律賓的，什麼架生都齊晒。但他說，Lurssen太貴，寧願用三分之二的價錢，去買其他的德國牌子。

那些十大貴船都有四五百呎長，好像郵輪般大，要知道，遊艇長點，也就代表了闊點、高點、吃水深點，室內面積和價格都以倍數增長。香港室內面積最大的船是蔡志明的，200呎長，3萬呎室內面積，泊在西貢。

金箔材料非常土豪feel

但最貴的船叫「History Supreme」，價格是45億美元，牌子沒聽過。船長只有100呎，原來是因為用了金箔等等的名貴材料，所以咁貴，非常土豪feel。我看片子和圖片資料，連船身也是金色，不是這麼浪費吧！

100呎有個好處，如果在香港，可以直接在避風塘上船，大過100呎的，就要駁艇了。根據報道，傳說中的買家是郭鶴年，翻譯連他的名字也譯不出來。郭沒有承認也沒有否認。

記得在1980年代，有一次，我在尖東香格里拉喝茶，見到郭鶴年穿着一套白西裝，身邊是一名模特兒身材的美女，氣勢懾人。

他應該是非常懂得生活享受的人，看他的自傳，講到創辦香格里拉酒店時，也有提到。

[周顯 投資二三事]