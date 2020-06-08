盧楚仁：「宅經濟」的利與弊

首先，多年前出現了網購，也對經濟出現了變化，經營網購的公司和老闆可以成為城中甚至全球首富，但對實體店和商舖則構成致命打擊，據網上可以隨處看到的資料所得，中環一些商舖呎價居然可以從高峰期大跌八成，絕對稱得上是舖災。不管未來疫情怎樣，在家工作的大趨勢是回不了頭，以下是值得注意的相關影響。

遙距工作 先衝擊商廈寫字樓

第一， 僱主發現員工在家工作不單止對公司沒有負面影響，反而可以幫助公司減省地方，繼而大幅減省昂貴的租金支出。我認識一位朋友在一間跨國公司擔任高層，她在中環一座頂級寫字樓上班，公司一直長期租了兩層。她的先生最近告訴我，太太公司已向業主退租了一層，從而減省一半的租金。相信新興的「宅經濟」，首當其衝會衝擊的是商廈寫字樓，估計相關的呎價和租金繼續有沉重的下調壓力。

第二，亦因為大量上班族在家工作，令到商業區的人流大幅減少，令商業區的店舖也受影響，導致呎價和呎租也有進一步下跌的可能。我每星期均要到中環、灣仔、尖沙嘴和牛頭角等地工作，我發現人流確實比以前少了很多，中午午飯也容易找到位置。以往在中環上班，知道中環區的食肆晚市基本上是無生意的，主要靠午市和早市來支撐。現在連早午市都減少生意的話，估計中環區的食肆有機會陸續結業。相反，住宅區的食肆因人流多了，早午晚生意均有好轉，故此這些地區的租金抗跌力，應該比起商業區會好一點。

第三在家工作甚至在家開會也是不可逆轉的環球大趨勢，近日不少朋友便利用ZOOM（ZM）來開會，而ZOOM的股價也屢創新高(圖1)，而上班族大幅減少乘搭交通工具，與會者也利用視像會議，亦會大幅減少參加出席跨國的會議。不管是什麼交通工具的乘搭量，相信也會受到影響。交通工具減少使用，相信對油價有負面影響。

第四，上班族在家工作，故此對上班服尤其是男士的西裝需求亦會大減，甚至剃鬚膏和鬚刨的需求量亦會減少。

第五，過去很多夫婦因上班關係，需要聘請外傭來照顧小朋友上學及起居飲食。若果夫婦倆均在家工作的話，便可以辭退外傭，自己照顧小朋友，又可藉此省回數千元的聘請外傭費用。

第六，我的經驗來說，在家工作為我省下不少支出，但在夏天的電費因在家工作，冷氣空調開多了，故夏天的電費比平時要交多少少。

第七，在家工作的人多了，所以到午飯時間叫外賣也大大增加了，所以為什麼在「宅經濟」中，一些上市的外賣平台股票如美團（3690）如坐火箭被炒起(圖2)。

不過值得注意，也是我的經驗分享，若果在家工作的時候碰上隔離鄰舍大裝修，這麻煩便大了。

資深外匯及商品獨立分析師

[盧楚仁 金匯商情]