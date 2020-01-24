摩根大通亞洲：美團愈升愈有 追價外輪13144

雖然美團股價「愈升愈有」，不過輪場資金則以做淡為主，過去5個交易日累積了過億資金淨流入美團淡倉，當中以價外幅度約20%的長年期認沽證較受歡迎，如美團沽12500，行使價133.33元，實際槓桿約3.7倍，最後交易日2021年1月29日。

至於好倉方面，由於美團近日升勢較急，早前熱門的美團認購證大部分已成為價內，而價外選擇大多相對年期較長，故實際槓桿普遍介乎3至4倍。如看好美團後市，可考慮本周新登場的美團認購證13144，行使價182.82元，以上周五收市價計，價外幅度約15%，最後交易日2021年3月1日。

（本資料所述之結構性產品並無抵押品。如發行人或擔保人無力償債或違約，投資者可能無法收回部份或全部應收款項。本資料由摩根大通證券（亞太）有限公司（「摩根大通」）編製，僅供參考，並不構成任何要約、建議、提呈出售或招攬購買任何上述產品。結構性產品之價格可急升也可急跌，投資者或會損失所有投資。界內證自2019年7月起新推出市場，並無在聯交所上市的類似產品可供比較。過往表現並不代表將來的表現，投資者應為自己作風險評估，並在需要時諮詢專業意見，及細閱上市檔內全部詳情。請於jpmhkwarrants.com/disclaimer 詳閱完整的免責聲明。）

[摩根大通亞洲上市衍生產品銷售部]