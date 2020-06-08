何啟聰：資金追落後 Call阿里匯控

【明報專訊】阿里巴巴（9988）三連升，上周五高位曾升逾1%，高見213.6元的逾3個月高位，收市維持升勢。618電商購物節將至，市場憧憬阿里銷售或有望受惠，可能是近期追落後原因之一，向上有待挑戰215元，200元或已重建支持。看好可考慮阿里認購證11507，行使價233.53元，20年8月到期，實際槓桿約10.5倍。相反看淡可留意阿里認沽證18302，行使價199.28元，20年9月到期，實際槓桿約7.2倍。資金近期回流舊經濟股，匯控（0005）五連升，重上50天線後，觀望上試42元機會，40元關口或有待重建支持。匯控追落後，重上40元關口後，有好友向上換馬至行使價在45元以上的認購證。看好可考慮匯控認購證25924，行使價46.51元，20年9月到期，實際槓桿11.9倍。看淡可留意匯控認沽證25828，行使價34.88元，20年10月到期，實際槓桿約6.8倍。
（結構產品並無抵押品）
（免責聲明：筆者為瑞士信貸(香港)有限公司的代表及證監會持牌人，並無持有相關上市公司的任何財務權益。本文內容不構成要約、建議或促使任何人士提呈買賣或認購任何證券。結構性產品價格可升可跌，投資者或會蒙受全盤損失。結構性產品並無抵押品。如發行人無力償債或違約，投資者可能無法收回部份或全部應收款項。牛熊證備強制贖回機制而可能被提早終止， R類牛熊證之剩餘價值可能為零。過往表現並不反映將來表現。投資者應瞭解風險，並諮詢專業顧問及查閱有關上市文件。瑞信之聯屬公司為結構性產品之流通量提供者，亦可能是唯一報價者。）