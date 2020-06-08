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劉思明：港股似突破 兩招追落後

【明報專訊】上周踏入6月，港股大勇，恒指全周高開高收，而外圍股市做好，夜期率先向上突破。港股做好，落後股成追捧對象，順勢追方興未艾的股份，進取則撈低迷的股份。

上周一，恒指高開見低位23539點向上，並以近全周最高位收市，收報24770點，全周升1808點或7.88%；國指升5.28%。大市上周日均成交1329億元，高於60天平均一成。

恒指逼近4、5月高位約24800點，上周升幅跑輸的國指同樣升抵4、5月高位，兩者皆待突破；不過，恒生綜合大型股指數，上周五率先升穿4、5月高位，甚至幾乎完全回補3月9日下跌裂口。恒指夜期升破4、5月高位，恒指短線有望上試25600點水平。

航空環保新能源上周升15% 表現最強

大市方面，據《明報》港股數據庫，上周五升跌比率75比25，升逾3%佔上升股份三成半；大市連續6日升多跌少，對上一次已經2019年1月11日。值得留意，2018年11月恒指跌至24540點見底，12月升上27260點回落，直到2019年1月初跌至24896點，幾乎打回原形才回升，連升4個月。今年3月跌至21139點回升，4月高位回落，5月試22519點回升，經歷兩度試底回升，即使後市未必重演2009年初見底回升後走勢，但不要低估今次升浪。

市况好轉，資金追落後行業。本報數據庫追蹤的30個行業，上周全線上升，有三分之二的升幅超過半成，大市的表現相當強勁；航空及相關、環保及新能源升15%表現最強，本地金融、地產及相關、紡織及服飾升逾一成，博彩及消閒、汽車及相關升近一成。新能源急升受到華電福新（0816）提私人化及天能（0819）發盈喜帶動。航空、本地金融、地產、紡織及服飾、博彩、汽車等今年仍大跌的行業備受追捧。

大型股指強勢先突破 順勢買當頭起

恒生大型股指強勢率先突破（圖1），順勢買當頭起，可以留意踏入6月升穿4、5月高位的股份，但要留意部分為強勢向上，如中海油（0883）、九倉（0004）、美高梅中國（2282）今年仍累跌約兩成，跑輸期內恒指跌12%，上周升破4、5月高位，蠢蠢欲動。

進取則可吼蓄勢突破高位股份。恒指國指成分股高於50天線比例重上五成水平（圖2），倘若市况轉好，大市寬度持續改善，預料落後股份有能力相繼收復50天線。ASM太平洋（0522）、吉利（0175）、長和（0001）逼近50天線，可博其升破50天線及4、5月高位。

[劉思明 數據尋寶]

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