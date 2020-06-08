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張兆聰：舊經濟股回勇 長和上試60元

【明報專訊】美國強勁的就業數據引發美股大漲，納指創出收市歷史新高，道指曾升逾千點。其實美股早在上周四已開始發力炒復蘇，10年期債息已逼近0.8厘水平，突破疫情後的低位區間，上周五更宜撲1厘水平，市場已完全進入炒復蘇階段。短線仍以價值型、舊經濟股有更多買盤，個別千年落後股也有機會，長和（0001）可博上試頸線60元水平。

環球股市初期由流動性推動，受惠疫情的科技股表現突出，成為穩定股市的重要工具。科技股大幅跑出後，有資金流向落後的舊經濟價值股，但往往都是「一日遊」。近期升勢逐漸像樣，上周後段更全面炒作經濟全面復蘇，債息抽升。美國新增職位達250.9萬，反映重啟經濟的效果顯現。

4月份職位流失數目達2050萬，當時統計指達80%是臨時裁減，只要重啟經濟便有望重新出現。美國政府以至各大行經濟師對於復蘇看法多審慎，基本上都認為是U形或NIKE的剔形，需要很長時間才能回到疫情前水平，但股市表現全不是這麼一回事，基金經理也對高升的股市頗有戒心。現在主流看法錯誤，市場修正的速度和幅度也非常強烈，但落後的基金都湧入股市追貨，市場的風險反而提高。惟加碼是現在進行式，總統大選前特朗普勢將推出更多措施令股市更熾熱，暫時仍然是貪婪的時間。

股價較疫前低30% 未反映復蘇因素

新興市場表現突出，個別如印度、巴西更是跑贏美股。全球最落後的要數港股，而港股中的舊經濟、價值型股份更是落後中的落後，加上此前受到港區國安法困擾而大跌，恒指上周報復式反彈達1800點，上周五在港資股全面起動下，再次挑戰25000點關口。歐洲央行及歐盟均加大刺激力度，當地經濟料可出現更好的復蘇，美元轉弱下英鎊匯價也回升，千年弱股長和也有機會起動。

長和過去10年有8年跑輸大市，而自從世紀重組之後，基本上就處於漫長跌浪，傷盡老一輩股民的心。表現看，長和業務有強勁的現金流，但防守力未必如想像般強，如零售、港口都會受壓，赫斯基能源今年更是大幅虧損，成為重大拖累。但重點是有跌才有回升。市場預計今年長和盈利將倒退約20%，2021年則會增長10%。相對之下，股價較疫情前處於70元以上低了30%，令本就低殘的估值跌至更低水平。現價充分反映疫情衝擊，卻未有理會明年的復蘇。

歐電塔分拆上市 有刺激作用

世紀重組後，長和預測市盈率平均為9倍，自從誠哥退下火線，則進一步降至7倍左右。由於新管理層都在任了一段時間，折讓水平應該穩定下來。以2020年盈利計算，現價預測市盈率約為6倍多，較疫情有約10%折讓，這本就有重估空間。就算假設市場太樂觀，估值其實處於7倍左右，但考慮到今年盈利肯定是偏低，明年港口、零售和能源都會有理想增長，集團盈利兩年內有力回升至疫前水平，足以支持股價回升。此外，市場完全無視長和的潛在利好因素，例如歐洲電塔公司已分開經營，姿態上肯定是鋪路分拆上市，對股價有刺激作用。

困擾長和股價的一個重要因素是英國脫歐、英鎊受壓。英國脫歐仍處過渡期，6月底將決定會否延長。筆者的看法是脫歐已在英鎊匯價上充分反映，很難會再跌穿1.2關口，未來更大機會有低位區間波動。待正式落實脫歐，困擾因素消失，屆時股價有望轉強。

[張兆聰 還看今朝]

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